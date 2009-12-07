کوچ پرستوهای دریایی به خوزستان آغاز شد

عادل مولا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این پرندگان از مناطق شمالی کشور به منظور گذران فصل زمستان به مناطق ساحلی و دریایی استان همچون خور موسی، جزیره قبر، ناخدا بنه دارا و تیف کار مهاجرت کرده اند.



مولا افزود: تا کنون 10 گونه پرستوی مهاجر همچون پرستوی دریایی گونه سفید، کاکلی بزرگ و کوچک، پرستوی دریایی تیره و پشت تیره، پشت دودی و معمولی در استان شناسایی شده است.



وی گفت: این پرندگان تا پایان فروردین در مناطق ساحلی و دریایی استان سکونت خواهند داشت.

پرستوی دریایی در استان به پرنده سادات معروف است و شکارچیان به خاطر این اعتقاد از شکار آن خودداری می کنند.

