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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۰

کوچ پرستوهای دریایی به خوزستان آغاز شد

کوچ پرستوهای دریایی به خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: کوچ پرستوهای دریایی از مناطق سردسیر به استان خوزستان آغاز شد.

عادل مولا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این پرندگان از مناطق شمالی کشور به منظور گذران فصل زمستان به مناطق ساحلی و دریایی استان همچون خور موسی، جزیره قبر، ناخدا  بنه دارا و تیف کار مهاجرت کرده اند.
 
مولا افزود: تا کنون 10 گونه پرستوی مهاجر همچون پرستوی دریایی گونه سفید، کاکلی بزرگ و کوچک، پرستوی دریایی تیره و پشت تیره، پشت دودی و معمولی  در استان شناسایی شده است.
 
وی گفت: این پرندگان تا پایان فروردین در مناطق ساحلی و دریایی استان سکونت خواهند داشت.

پرستوی دریایی در استان به پرنده سادات معروف است و شکارچیان به خاطر این اعتقاد از شکار آن خودداری می کنند.

کد مطلب 995506

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