حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شایعات اخیر مبنی بر حضورش در تیم پرسپولیس گـفت: آرزوی هر کسی مربیگری در تیم پرسپولیس است اما من با تیم استیل آذین قرارداد دارم و به این قرارداد پایبندم البته در خصوص این موضوع باید تا آغاز فصل آینده صبر کرد.

وی در ادامه در مورد عملکرد تیمش که در دو بازی گذشته خانگی نتایج نامطلوبی را کسب کرده است اظهار داشت: از نتایج تیم راضی نیستم اما عملکرد بازیکنانم در این مدت خوب بوده است. ما در این دو دیدار 4 نیمه داشتیم که در سه نیمه آن خوب بازی کردیم ولی تنها در یک نیمه (نیمه نخست دیدار با پیکان) عملکرد قابل قبولی نداشتیم. البته در مجموع به علت اینکه نتوانستیم نتایج خوبی در دیدارهای خانگی کسب کنیم، من ناراضی هستم.

استیلی با بیان اینکه به بازی خوب امتیاز نمی دهند بلکه در فوتبال امروز نتیجه گیری بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در این دو دیدار(استقلال اهواز و پیکان) با اینکه میزبان بودیم با اتفاقات فوتبالی مواجه شدیم و در مجموع 4 امتیاز ارزشمند را از دست دادیم. اما باید بیشتر تمرین کنیم تا در دیدار با صبای قم با کسب نتایج مطلوب این امتیازات را جبران کنیم.

وی در مورد برگزاری بازی های این تیم در ورزشگاه تختی اظهار داشت: متاسفانه تنها یک جلسه تمرین خود را در این زمین برگزار می کنیم و همچنین به علت مسافت دور این ورزشگاه با محل برگزاری اردوهای تیم زمان زیادی را در مسیر هستیم که این مسئله از لحاظ فیزیولوژیکی روی بازیکنان تیم تاثیر منفی می گذارد. در مجموع باید بگویم درست است بازی های ما در تختی برگزار می شود اما از امتیاز میزبانی برخوردار نیستیم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باشگاه در تلاش هستند مکان برگزاری بازی های تیم استیل آذین را به ورزشگاه دستجردی انتقال دهند، اظهار داشت: قطعاً در نیم فصل دوم جمع کردن امتیازات سخت تر می شود. از یک سو شناخت تیمها از یکدیگر بیشتر شده و از سوی دیگر همه تیمها یا برای قهرمانی یا برای کسب جایگاه بهتر و یا جهت سقوط نکردن با قدرت به میدان می آیند اما ما هم تلاش می کنیم با استفاده از نقاط ضعف تیمهای مقابل امتیازات لازم را کسب کنیم تا همانند نیم فصل نخست در پایان لیگ جایگاه شایسته را کسب کنیم.

استیلی با بیان اینکه هدف مسئولان باشگاه و کادرفنی و بازیکنان کسب رتبه های بالای جدول است، در مورد عملکرد نیکبخت اظهار داشت: نیکبخت آرام آرام به شرایط مطلوب جسمانی نزدیک می شود و در صورت آمادگی صد در صد و با توجه به شرایط تیم از وی حتی از ابتدای مسابقه هم استفاده خواهیم کرد. او انگیزه بالایی دارد و با حضورش در میدان انگیزه تیم را هم بالا می برد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین مشکلات به وجود آمده برای فریدون زندی را تمام شده ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط تیم های مقابل از این بازیکن هم برای موفقیت استیل آذین استفاده خواهیم کرد.