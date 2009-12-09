به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران دوره مقدماتی "آشنایی با نشر الکترونیکی" را 29 آذر و 11 بهمن در محل این پژوهشگاه برگزار می‌کند.

در این دوره محمود بابایی "آشنایی با فناوریهای نوین نشر الکترونیکی"، "آشنایی با نرم‌افزارهای رایانه‌ای نشر در محیط Online و Offline" و "کسب مهارت در تولید محتوای الکترونیکی در نشر محیط وب" را آموزش می‌دهد.

ثبت‌نام در این دوره تا دهه سوم آذرماه ادامه دارد و شرکت کنندگان در آن از تسهیلاتی چون تخفیف شهریه دوره‌های دیگر، بهره‌مندی از یکدوره آموزشی به صورت رایگان برای دارندگان پنج گواهینامه دوره آموزشی از پژوهشگاه، استفاده از مدارک تمام متن الکترونیکی (شامل 10 مقاله فارسی، 5 مقاله انگلیسی و 5 کتاب الکترونیکی)، امکان استفاده از کتابهای موجود کتابخانه در محل پژوهشگاه، 10 درصد تخفیف انتشارات، بازدید از کتابخانه و ارائه گواهینامه مورد تایید دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران برخوردار می‌شوند.

اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران نیز از 20 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.





