اجرای کنسرت موسیقی با کمک آی-فن

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنسرت کار گروهی دانشجویان در ترم تحصیلی اولین دوره دانشگاهی در جهان به شمار می رود که در آن از تلفنهای همراه به عنوان ساز موسیقی استفاده شده است تاکنون گروه های موسیقی با استفاده از تلفنهای همراه در دانشگاه های هلسینکی و استنفورد نیز به اجرای کنسرت پرداخته اند.

به گفته این دانشجویان، تلفنهای همراه ابزاری مناسب برای تجربه کردن فرمهای جدیدی از اجرای موسیقی به شمار می روند و با کمک آنها می توان اجراهای غیر معمول، جالب و عجیبی از قطعات موسیقی داشت.

چندین سال پیش دانشجویان این دانشگاه با استفاده از یک میکروفون به عنوان حسگر باد، از برنامه محبوب اوکارینای آی فن برای نواختن نوعی فلوت قدیمی استفاده کردند تبدیل کردن آی فن به سازهای موسیقی با برنامه ریزی آن برای اجرای اطلاعات صوتی که از یکی از حسگرهای خود دریافت می کند، آغاز می شود.

صفحه لمسی، میکروفن، جی پی اس، قطب نما، حسگرهای وایر لس، و شتاب سنج این تلفن همراه از قابلیت تغییرپذیری برخوردارند و در نتیجه امکان حرکت دادن انگشتها بر روی صفحه نمایشگر و دمیدن در فلوت قدیمی وجود دارد همچنین کج و راست کردن و لرزاندن گوشی تلفن نیز با صداهای متفاوتی همراه است.

بر اساس گزارش بی بی سی، این گروه از دانشجویان با کمک گرفتن از مهارتهای تکنولوژیکی خود و ترکیب آن با خلاقیت موفق به اجرای کنسرت موسیقی شدند که هیچ ساز واقعی در آن حضور نداشت.