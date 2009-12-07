هومن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم توزین الکتریک طی 9 دیداری که در نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر داشت به دفعات شاهد قضاوت‎های ناعادلانه از سوی داوران بود. اما این ناداوری‎ها در آخرین دیدار نیم فصل به اوج رسید طوریکه عامل اصلی شکست ما مقابل پتروشیمی همین مسئله بود.

وی با تاکید بر اینکه توزین الکتریک سه کوارتر نخست دیدار مقابل پتروشیمی را به سود خود تمام کرد، ادامه داد: در کوارتر آخر بازیکنان پتروشیمی فشار حملات خود را بیشتر کردند تا بتوانند عقب ماندگی ایجاد شده را جبران کنند. البته این ظاهر قضیه بود چرا که بیشتر امتیازات خود را به واسطه خطا و فول به دست آوردند.

بازیکن پست 5 تیم بسکتبال مهرام تصریح کرد: داور بازی هرگز خطاهای بازیکنان پتروشیمی را نمی دید و خیلی راحت اجازه داد تا آنها با خطا به روند حرکتی خود ادامه دهند. نمی‌دانم اگر بازیکنان توزین الکتریک هم مرتکب چنین خطاهایی می‌شدند، داور اینگونه بی تفاوت بود؟

رضایی یادآور شد: البته فقط ما نیستیم که نسبت به داوری رقابت‎های نیم فصل گله‌مند هستیم. اکثر تیم‌ها، بازیکنان و مربیان از این بابت شاکی هستند چرا که در این نیم فصل اشتباهات داوری در اکثر بازی‎ها وجود داشت.

وی همچنین با اشاره به شرایط تیم توزین الکتریک گفت: درست است که در این نیم فصل بیشتر بازی‎های خود را با قبول شکست تمام کردیم اما نتایج به دست آمده، آنهم با آن وضعیت داوری نشان می‌دهد که تیم آینده داری داریم. من مطمئن هستم که تیمم رفته رفته در این فصل از مسابقات وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.