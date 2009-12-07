به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی که پس از پیروزی 2 بر صفر عصر شنبه تیمش در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه فولادشهر اصفهان سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: قبل از هر چیز می خواهم تشکر کنم از هواداران سپاهان که همیشه به من لطف داشته اند و فکر می کنم این پیروزی عیدی خوبی از طرف طوفان زرد به آنها بود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه روند موفقیت های سپاهان ادامه داشته باشد خاطرنشان کرد: بازیکنان ما در این دیدار بسیار با برنامه و منطقی بازی کردند و اگر هوشیار بودند در دقایقی که تمرکز دفاعی بازیکنان استقلال به هم خورده بود می توانستند به تعداد گلهای خود اضافه کنند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه این تیم همیشه بزرگ است و هوادارانش نیز همیشه در قلب او خواهند بود، تصریح کرد: استقلال هم امروز نمایش خوبی داشت و فوتبال زیبایی را ارائه کرد اما همانطور که گفتم بازیکنان سپاهان عملکرد مطلوبی داشتند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان افزود: ما تا پایان رقابتهای لیگ برتر 16 فینال دیگر پیش رو داریم که باید در همه این دیدارها به پیروزی برسیم و راه قهرمانی را هموار کنیم.

قلعه نویی به دلایل نتیجه نگرفتن تیمش در شروع لیگ نهم اشاره کرد و گفت: ما تنها سه بازی است که همه بازیکنانمان را در اختیار داریم و شرایط مان مطلوب شده است. الان دستمان برای تغییرات در ترکیب تیم و سیستم بازی باز است. در حالی که در ابتدای فصل مشکلات زیادی داشتیم.

وی با بیان اینکه برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا برنامه های ویژه ای دارد افزود: سال گذشته به همراه استقلال در لیگ قهرمانان نتایج خوبی نگرفتیم و مشکلاتی داشتیم. اما امسال شرایط فرق می کند و با برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال کسب نتایج مطلوب هستیم.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: دو روز دیگر این مسابقات قرعه کشی خواهد شد و بعد از ان با در اختیار گرفتن مشاوران فنی که سطح بین المللی داشته باشند ذهن مان را متمرکز روی لیگ قهرمانان آسیا خواهیم کرد.