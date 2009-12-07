سود سهام عدالت بازنشستگان نیروهای مسلح پرداخت نشده است

سرتیپ کریم نظرزاده معافی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به دلیل اینکه سازمان خصوصی سازی سود شرکتهای واگذار شده دولتی را محاسبه نکرده است، سود سهام بازنشستگان نیروهای مسلح هنوز پرداخت نشده است.

وی اظهار داشت: سود سهام عدالت بازنشستگان نیروهای مسلح در مرحله سند گذاری بوده و به زودی پرداخت می شود.

قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای مسلح اجرا می شود

وی به طرح قانون خدمات کشوری اشاره و اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان نیروهای مسلح در ماه جاری اجرا می شود.

به گفته سرتیپ نظرزاده درباره مشکلات بخش درمان نیروهای مسلح بیان داشت: به دلیل وجود موانع و مشکلات، ارائه خدمات درمانی در همه مناطق یکسان نیست.

معاون هماهنگ کننده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بیان داشت: این مشکلات در استانهای دارای گستردگی بیشتر، زیاد است و برای رفع آن باید برنامه ریزی شود.

وی یادآور شد: با اجرای طرح برون سازی، ارائه خدمات در هر شهر از بازنشستگان بیمه های تامین اجتماعی، یکی از اقدامات در زمینه عمر حوادث، ارائه لایحه به دولت برای تقویت بیمه عمر حوادث شاغلان به بازنشستگان در حال اجراست.

وی یادآور شد: با تقویت و اجرای سرمایه، بیمه حوادث به چند برابر افزایش می یابد.

وی برای شرکت در مراسم جشن غدیر لشکر 30 گرگان به گلستان سفر کرده است.