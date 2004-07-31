استراليا نيروهاي بيشتري به عراق اعزام مي كند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه" سيدني مورنينگ هرالد" يك گروه جديد آموزشي شامل 50 الي 60 سرباز در چند هفته آينده از تاونسويل در استراليا به سوي عراق حركت خواهند كرد.

اين روزنامه مي افزايد دومين گروه سربازان آموزش دهنده شش هفته بعد از اعزام گروه اول ، اعزام خواهند شد.

رابرت هيل وزير دفاع استراليا گفت كه براي اولين بار يك تيم پزشكي متشكل از 20 نفر نيز براي تحت پوشش قرار دادن بيمارستانهاي بزرگ نظامي نيروهاي ائتلاف به عراق اعزام خواهند شد.

از زمان شروع جنگ عراق در 19 مارس 2003 سربازان مجروح ائتلاف براي عمل هاي عمده جراحي به پايگاه آمريكا در آلمان اعزام ميشدند.