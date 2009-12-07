به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، به کوشش قایینی امسال نیز همچون دوره گذشته (۲۰۰۸) براى آشنایى کارشناسان، علاقمندان و هنرمندان با آثار برتر ادبیات کودکان جهان سایت اندرسن ۲۰۱۰ راه‌اندازی شده است.



این سایت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ راه اندازى شد و اکنون برای دوره دوم کار خود را آغاز کرده است. بازدیدکنندگان از این سایت با نامزدهاى جایزه هانس کریستین اندرسن از سراسر جهان در سال ۲۰۱۰ و آثار آنها آشنا مى شوند.

امسال ۲۸ نویسنده و ۲۷ تصویرگر از سراسر جهان نامزد این جایزه مهم جهانى هستند. در این سایت در بخش گالری آثار روی جلد کتابهای نویسندگان و تصویرگران و تصویرهایی از کتابهای تصویری تصویرگران به نمایش درآمده‌اند.

جایزه هانس کریستین اندرسن یا نوبل کوچک معتبرترین جایزه ادبی و هنری در حوزه ادبیات کودکان است که از سوی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان به منظور بالا بردن سطح ادبی و هنری کتابهای کودکان هر دو سال یکبار به مجموعه آثار یک نویسنده و یک تصویرگر داده می شود. اهدای این جایزه به مجموعه آثار یک نویسنده از سال ۱۹۵۶ و به مجموعه آثار یک تصویرگر از سال ۱۹۶۶ آغاز شده است.

این جایزه شامل یک مدال طلا و یک دیپلم است که طی مراسمی در کنگره دو سالانه به برندگان اهدا می شود. نامزدهای این جایزه از سوی دفاتر ملی کاندید می شوند و داوران بین المللی که از کارشناسان برجسته ادبیات کودکان هستند برندگان این جایزه را از میان نامزدهای معرفی شده برمی‌گزینند.