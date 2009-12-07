هفت هزار جلد قرآن در مساجد سمنان توزیع شد

قربانعلی صفایی‌ پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این قرآنها با اولویت مساجد روستایی توزیع شده است .

وی بیان کرد: قرار است قرآن‌های فرسوده و قدیمی از مساجد استان سمنان جمع‌آوری شده و به همان میزان قرآن‌های جدید جایگزین شود.

به گفته وی، اجرای طرح قرآنهای فرسوده موجود در مساجد استان سمنان به منظور جایگزینی قرآنهای جدید به جای قرآنهای قدیمی انجام می شود.

وی از برگزاری رقابتهای قرآنی در این استان خبر داد و گفت: مرحله شهرستانی این دوره از رقابت‌های قرآنی با شرکت 440 نفر در شهرستانهای استان سمنان برگزار شده است.

به گفته وی، این مرحله در هشت رشته مفاهیم، حفظ 2.5، پنج، 10 و 20 جز و کل قرآن، قرائت و ترتیل برای افراد زیر 16 سال و همچنین 16 سال به بالا برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اظهار داشت: پس از پایان مرحله شهرستانی این دوره از رقابتها، 136 نفر از شرکت‌کنندگان برتر به مرحله استانی راه پیدا کردند.

صفایی‌پور با بیان اینکه 64 نفر از افراد راه یافته به مرحله استانی مرد و بقیه زن هستند، گفت: مسابقات استانی در هفت رشته باقیمانده در روز بیست و هفتم آذر ماه در امامزاده یحیی (ع) سمنان برگزار می‌شود.

این مسئول گفت: از بین افراد شرکت‌کننده در مرحله استانی از هر رشته دو نفر به عنوان افراد برتر انتخاب شده و به مرحله منطقه‌ای راه می‌ یابند.

وی یاد آور شد: همچنین در دهه نخست اسفند ماه سال جاری همزمان با روز هفدهم ربیع‌الاول مرحله کشوری این دوره از رقابت‌های قرآنی برگزار می ‌شود.