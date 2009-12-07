بررسی تعویق تاریخ اجرای قانونی حذف کنکور در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کمیسیون آموزش که با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش برگزار می شود، نامه وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی جهت تعویق تاریخ حذف کنکور مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

به گزارش مهر، کنکور بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی باید تا سال 1390 حذف شود اما فراهم نشدن زیرساختها و همچنین عدم افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور موجب شد وزارت علوم برای حذف کنکور از مجلس شورای اسلامی درخواست مهلت بیشتری کند.

قانون حذف کنکور در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن، کنکور باید تا سال 1390 حذف و رقابت داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی صورت گیرد اما با توجه به اینکه تا سال 1390 فرصت زیادی باقی نمانده و هنوز درصد تاثیر سوابق تحصیلی به دلیل عدم برگزاری امتحانات هماهنگ در آموزش و پرورش 15 درصد محاسبه می شود، به نظر می رسید حذف کنکور در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.