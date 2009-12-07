به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 83 شرکت خصوصی، 6 فدراسیون ورزشی و 3 تربیت بدنی استان های کشور به همراه بخش های دیگر مرتبط با ورزش حضور داشتند که طی روزهای 10 الی 13 آذرماه در مرکز آفرینش های هنری تهران خود را در معرض دید علاقمندان به ورزش قرار دادند.

در نگاه اول تصور بر این است که برگزاری این نمایشگاه که عنوان " تخصصی ورزش" را نیز با خود یدک می کشد در اختیار سازمان تربیت بدنی است اما واقعیت این است که این سازمان تنها یک ناظر در برگزاری این نمایشگاه است و کلیه امور آن را یکی از شرکت هایی برگزار می کند که از سازمان توسعه تجارت ایران مجوز رسمی دریافت کرده است.

آنچه در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان و بازدید کنندگان قرار گرفت بیشتر شامل لوازم و تجهیزات ورزشی بود که جنبه اقتصادی آن بیشتر از ورزشی اش اهمیت داشت. حضور 83 شرکت خصوصی در ورزشی که بخش عمده آن دولتی است، نشان می دهد که فدراسیون ها انگیزه ای برای حضور در این نمایشگاه نداشته اند.

از حدود 50 فدراسیون ورزشی که زیر نظر مستقیم سازمان تربیت بدنی فعالیت می کنند تنها 6 فدراسیون ورزشهای همگانی، جانبازان، تیراندازی، اسکیت، اسکواش و بیماریهای خاص حضور داشتند و 3 تربیت بدنی استانهای فارس، اصفهان و تهران نیز دارای غرفه بودند که البته برخی از این شرکت کنندگان متعلق به سازمان تربیت بدنی ترجیح دادند به دلیل برخی مشکلات و استقبال کم و بی ثمر بودن، نمایشگاه را ترک کنند و غرفه هایشان را در دو روز پایانی خالی به معرض نمایش بگذارند!

این در حالی بود که شرکت های خصوصی از این نمایشگاه تخصصی به عنوان محلی برای درآمدزایی و فروش محصولاتشان استفاده کردند و سفارشات بسیاری را برای روزها و ماههای آینده گرفتند. برخی از این شرکت ها که وارد کننده تجهیزات ورزشی بودند غرفه هایی را اجاره کرده بودند که هزینه بالایی داشت.

در مورد هزینه اجاره این غرفه ها اما نقل و قولهای متفاوتی وجود دارد. گفته می شود فدراسیون های ورزشی برای حضور چهار روزه در این نمایشگاه و غرفه هایی که بین 9 تا 12 متر مساحت داشتند، مبلغ 850 هزار تومان پرداخت کرده اند که البته برخی نیز با تخفیف 50 درصدی مواجه شده اند و 420 هزار تومان پرداخت کرده‌اند.

علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت نمایشگاهی میلاد نور که هشت دوره این نمایشگاه را به عنوان دبیر نمایشگاه برگزار کرده است در مورد مبلغ اجاره غرفه ها به خبرنگار مهر می گوید:" ما برای هر متر غرفه 70 هزار تومان از شرکت کنندگاه دریافت می کنیم که البته برای فدراسیون های ورزشی 50 درصد تخفیف در نظر گرفته ایم."

اما برخی غرفه داران که از بخش های خصوصی نیز هستند به مبالغی اشاره می کنند که به نظر می رسد با رقم اعلام شده از سوی دبیر نمایشگاه همخوانی ندارد. یکی از غرفه های شرکت کننده برای اجاره 150 متر غرفه در چهار روز مبلغ 15 میلیون تومان پرداخت کرده است. در این میان بودند غرفه هایی که متراژ آنها بزرگتر از 150 متر نیز بود.

البته این همه مبالغی نبود که از شرکت کنندگان در این نمایشگاه گرفته می شد چرا که آنها باید برای سایر خدمات ارائه شده در این نمایشگاه نیز هزینه هایی را پرداخت می کردند. به عنوان مثال در این نمایشگاه شبکه رادیویی داخلی فعالیت می کرد که به گفته برخی غرفه داران برای اعلام نام شرکت ها و برنامه هایشان در طول روز( 15 بار) مبلغ 100 هزار تومان دریافت می کرده است.

علی محتشم امیری اما سطح برگزاری این نمایشگاه را نسبت به دوره های قبل بالاتر می داند. او در این مورد می گوید:" در سالهای گذشته بیشتر تولیدکنندگان محصولات بدنسازی حضور داشتند اما امسال شرکت های زیادی به جمع ما اضافه شده اند که خدمات ورزشی دیگری را نیز ارائه می کنند."

اما چرا فدراسیون های ورزشی استقبال کمی از این نمایشگاه کرده اند. کیکاوس سعیدی مدیر دفتر کار آفرینی و اشتغال سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت:" هنوز دلایل این ماجرا را بررسی نکرده ایم. شاید یکی از دلایل آن بلاتکلیف بودن برخی روسای فدراسیون های ورزشی بود که پس از تغییرات انجام شده در سازمان تربیت بدنی وضعیت مشخصی نداشتند. ضمن اینکه زمان اعلام شده به فدراسیون ها نیز کوتاه بود و آنها فرصتی برای ارائه محصولات خود نداشتند."

وی در پاسخ به این پرسش که چرا جای نامناسبی برای فدراسیون ها در نظر گرفته شده بود و آنها در " پستو"ی نمایشگاه مستقر شده بودند نیز گفت: " ما تا هفته آخر مهلت ثبت نام اطلاعات دقیقی نداشتیم و مجری نمایشگاه مجبور بود سایت آن را طراحی کند. به همین خاطر فدراسیون هایی که در دقیقه 90 شرکت کرده بودند در این محل اسکان داده شدند."

سعیدی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان تربیت بدنی نقشی در برگزاری این نمایشگاه ندارد نیز گفت:" ما سیاست گذار و ناظر برگزاری هستیم و قصد تصدی گری نداریم. به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد سازمان تربیت بدنی نمی تواند چنین نمایشگاههایی را برگزار کند. سازمان بیشتر نقش حمایتی دارد و تلاش می کند بین تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی و صنعت ورزشی با ورزشی ها تعامل ایجاد کند."

" چرا رئیس سازمان تربیت بدنی و معاونانش با وجود اعلام قبلی در مراسم افتتاحیه شرکت نکردند و حتی یکبار نیز از این نمایشگاه بازدیدی نداشتند؟". سعیدی در پاسخ به این پرسش مهر گفت: "آقای سعیدلو به دلیل جلسه ای که برایشان در دولت پیش آمده بود حضور در این مراسم را به معاونین واگذار کردند که برخی معاونان نیز در افتتاحیه حضور داشتند."

البته در هفتمین نمایشگاه که با عنوان ارائه دستاوردهای دولت نهم در بخش ورزش نیز معرفی شده بود 32 فدراسیون ورزشی حضور داشتند. سعیدی در این مورد هم می گوید:" به هر حال سال آخر دولت بود و باید گزارشی از فعالیت های صورت گرفته ارائه می شد اما امسال سال اول دولت دهم است و هنوز فعالیتی صورت نگرفته است."

به هرحال این نمایشگاه در شرایطی روز 13 آذر بدون برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد که غرفه داران ورزشی از شرایط بسیار ناراضی بودند و برگزاری این نمایشگاه با چنین شرایطی را توهینی به خود می دانستند اما در مقابل بخش خصوصی که بهترین غرفه های دو سالن برگزاری را به خود اختصاص داده بودند، راضی بودند.