متحدان آمریکا در ناتو با راهبرد اوباما در افغانستان همراه نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که آمریکا از متحدان خود در ناتو خواسته تا آنها نیز همگام با واشنگتن نظامیان بیشتری را به افغانستان اعزام کنند اما کانادا و هلند، دو متحد بزرگ آمریکا، اعلام کرده اند که ظرف دو سال آینده از افغانستان خارج می شوند.

از سوی دیگر آلمان هم که از متحدان اصلی آمریکا محسوب می شود اعلام کرده در شرایط فعلی نیروی بیشتری به افغانستان اعزام نمی کند.

این در حالی است که با اجرا شدن طرح اوباما، تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان به 100 هزار نفر می سد یعنی سه برابر بیشتر از زمانی که اوباما رئیس جمهور آمریکا شد . تعداد نظامیان غیر آمریکایی مستقر در افغانستان نیز بالغ بر 40 هزار نفر است که یک چهارم این نیروها را نظامیان انگلیسی تشکیل می دهند.

در این میان ایتالیا یک هزار نیروی جدید به افغانستان اعزام می کند. ایتالیا در حال حاضر دو هزار و 800 نظامی در افغانستان دارد.

رویترز می نویسد : اما هر چند که کشورهای بزرگ تمایلی برای افزایش شمار نیروهای خود در افغانستان ندارند اما کشورهای کوچک نیروهای خود در این کشور جنگ زده را افزایش می دهند و به این ترتیب با گسترش جنگ در افغانستان این آمریکا و انگلیس هستند که در مرکز بحران قرار می گیرند و در نتیجه در آینده باید منتظر افزایش شمار تلفات این دو کشور در افغانستان باشیم و این در حالی است که مردم ایالات متحده و بریتانیا به شدت با ادامه جنگ در افغانستان مخالف هستند.