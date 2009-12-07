تصمیم حمله به عراق قبل از بازرسی آژانس اتخاذ شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در گفتگو با واشنگتن پست در پاسخ به این پرسش که شما چرا با تحریم کشورهایی که به دنبال برنامه هسته ای می روند مخالفت می کنید و راهکار شما برای این کار چیست؟ گفت: افراد درباره تحریم های هوشمند و فلج کننده صحبت می کنند. من هرگز تحریم های هوشمند ندیده ام. همچنین تحریم های فلج کننده همه از جمله شهروندان را فلج می کند.

وی همچنین درباره ایران گفت: اتهامات در باره مطالعات ادعایی و ارتباط با برنامه تسلیحاتی علیه ایران وجود دارد اما من تاکید می کنم که این مطالعات برای تولید تسلیحات نیست. سازمان های اطلاعاتی آمریکا عنوان کرده اند که آنها این روند را در سال 2003 متوقف کرده اند پس خطر کجاست؟

وی ضمن رد این اتهام که برنامه هسته ای ایران می تواند منجر به مسابقه تسلیحاتی درخاورمیانه بشود، گفت: من مطمئن نیستم که برنامه ایران به خودی خودی با مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه در ارتباط باشد. شما منطقه ای دارید که در آن حاکمیت خوب وجود ندارد و فقر و نابرابری در آن وجود دارد .

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پس از 12 سال تروریسم و قاچاق هسته ای افزایش داشته یا خیر؟ گفت: از یک سو من فکر می کنم که ما با تهدیدهای بیشتری رو به رو هستیم و این به سبب توسعه فناوری و مواد هسته ای است. از سوی دیگر هم اکنون و به ویژه از زمان اوباما قطعاً یک تغییری در محیط و فضا بوجود آمده و مردم بیشتر و بیشتر درباره خلع سلاح صحبت می کنند و امیدوارم گامهای عملی در این راستا برداشته شود و منتظرم تا پیمان جدید بین آمریکا و روسیه در زمینه کاهش سلاح های استراتژیک (استارت) را ببینم. امیدوارم که پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای (CTBT) هم اجرایی شود.

این دیپلمات مصری همچنین در ادامه در پاسخ به این پرسش چرا در دوران وی آژانس سیاسی تر بود و نقش برجسته تری را ایفا می کرد، گفت: شما نمی توانید سیاست و امنیت را از هم تفکیک کنید ما نمی توانیم نسبت به چارچوب سیاسی که در آن کار می کنیم و شاخه های سیاسی کارمان ناآگاه باشیم. عراق یک نمونه بارز است. چطور می توان بین جنگ و صلح تفاوت قایل شد. من متوجه شدم که بخشی از کار من این است که ببینم چطور می توانیم راه حلی سیاسی که بتواند اعتماد و اطمینان ایجاد کند بوجود آوریم. اگر کسی آن را سیاسی کاری می داند بداند، اما برای جهان این بهتر است تا آژانس رویکردی نزدیک به نقش خود در پیش گیرد.

البرادعی در ادامه بار دیگر حمله آمریکا به عراق برای یافتن تسلیحات کشتار جمعی را اشتباه خواند و گفت: ما بر اساس حسن نیست کار کردیم. وظیفه داشتیم تا روشن کنیم که آیا عراق تسلیحات کشتار جمعی دارد یا خیر و کار با یک دیکتاتور مانند صدام، ماموریت آسانی نبود اما باید به شیوه ای منصفانه کار خود را می کردیم که متاسفانه متوجه شدیم تصمیم به جنگ بر اساس گزارش ما نیست بلکه هدف سرنگونی اوست و این تصمیم در سال 2002 یک سال پیش از آغاز بازرسی ها گرفته شده بود.