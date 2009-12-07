رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات این انجمن گفت: علاوه بر اینکه 25 درصد از بودجه امسال انجمن پرداخت نشده، به دستور دولت باید 20 درصد هم به حقوق پژوهشگران و کارمندان آن اضافه کنیم، چیزی که در توان ما نیست.
وی با اشاره به اقدامات متعدد انجمن متبوعش افزود: در هیچ جای ایران سابقه نداشته است که بزرگداشتی برای ابن سینا بگیرند و همزمان 30 کتاب به خط او را به صورت توزیع گسترده در کشور منتشر کنند. اما الان برای ابن سینا همایش میگیرند و فقط به برپایی ضیافتهای نهار و شام خلاصه میشود.
محقق دوماهانه شدن مراسم بزرگداشت برای مفاخر فرهنگی را هم ناشی از کمبود بودجه انجمن دانست و گفت: ما قبل از این هر ماه یک مجلس بزرگداشت برای یکی از مفاخر فرهنگی کشور برگزار میکردیم اما دیگر قادر به این کار نیستیم و از چند ماه پیش این مجالس دوماهانه شده است.
وی همچنین از برگزری مراسم بزرگداشت ابوعبدالله زنجانی (نخستین مولف تاریخ قرآن) و ادیب طوسی در ماه آینده خبر داد.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که همزمان ریاست انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی را بر عهده دارد در عین حال توجه دولت را به این انجمن "خوب" توصیف کرد و گفت: باید وزارتخانههایی مانند آموزش و پرورش هم به کتابهایی که انجمن در تجلیل از بزرگان ادبیات فارسی منتشر میکنند توجه کند و تلاش کند آنها را در قالب کتابهای درسی بگنجاند.
محقق با اشاره به نامهاش به رئیس جمهور که رئیس هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است اضافه کرد: در این نامه فعالیتهای انجمن را توضیح دادهام و بر همین اساس خواستار تخصیص کامل بودجهمان شدهام اما تا کنون جواب این نامه به ما داده نشده است.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مورد احتمال تعطیلی این انجمن به دلیل مشکلات مالی گفت: نمیگذاریم انجمن تعطیل شود و تمام تلاشمان را برای تامین مالی دست کم بخشی از بودجهای که درخواست کردهایم انجام میدهیم.
به گفته محقق بودجه امسال انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یک میلیارد تومان است که تا کنون 250 میلیون تومان آن پرداخت نشده است.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هم اکنون در خانهای قدیمی در تهران که در خیابان ولیعصر، پل امیربهادر واقع است فعالیت میکند. قدمت این ساختمان به زمان مظفرالدین شاه بازمیگردد.
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