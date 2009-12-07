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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

جنبش حماس:

تبادل اسرا در 48 ساعت آتی قطعی می شود

تبادل اسرا در 48 ساعت آتی قطعی می شود

منابع جنبش حماس از قطعی شدن توافقنامه تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی طی 48 ساعت آتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع جنبش حماس اعلام کردند که طی 48 ساعت آینده توافقنامه تبادل اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی قطعی خواهد شد.

به گفته این منابع، "ارنست اورلاو" میانجیگر آلمانی روز یکشنبه  برای ارائه پیشنهاد جنبش حماس به مسئولان رژیم صهیونیستی وارد تل آویو شد.

وی پس از رایزنی با مقامات صهیونیستی طی هفته جاری برای دیدار با نمایندگان جنبش حماس به نوارغزه سفر خواهد کرد.

گلعاد شالیت اواسط سال 2006 توسط سه گروه از مبارزان فلسطینی به ویژه جنبش حماس به اسارت درآمد.

کد مطلب 995547

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