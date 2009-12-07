کنسرت گروه خنیا در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان این کنسرت که از ساعت 30/18 روزهای یاد شده برگزار می شود"روی سرخ ماه" خواهد بود و گروه خنیا در این برنامه قطعاتی از ساخته های حمید بهروزی نیا، پری ملکی و جلال امیر پورسعید را اجرا می کند.

در این کنسرت جلال امیر پورسعید(تار)، آوا ایوبی(تارباس)، حمید بهروزی نیا(تار)، هومان رومی(کمانچه)، بامداد ملکی(تنبک و دوایر کوکی) و نیما نیک طبع(به عنوان نوازنده سنتور و دف) گروه خنیا را همراهی کنند.

قطعات این کنسرت در دو بخش دستگاه چهارگاه و مایه اصفهان اجرا می شود و همخوانان این برنامه را پری ملکی، شهرام مهاجر، نیما نیک طبع، یاسمن کاظمی و آوا ایوبی تشکیل می دهند.