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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

کنسرت گروه خنیا در فرهنگسرای نیاوران

کنسرت گروه خنیا در فرهنگسرای نیاوران

گروه موسیقی خنیا به سرپرستی پری ملکی 19 و 20 آذر در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان این کنسرت که از ساعت 30/18 روزهای یاد شده برگزار می شود"روی سرخ ماه" خواهد بود و گروه خنیا در این برنامه قطعاتی از ساخته های حمید بهروزی نیا، پری ملکی و جلال امیر پورسعید را اجرا می کند.

 

در این کنسرت جلال امیر پورسعید(تار)، آوا ایوبی(تارباس)، حمید بهروزی نیا(تار)، هومان رومی(کمانچه)، بامداد ملکی(تنبک و دوایر کوکی) و نیما نیک طبع(به عنوان نوازنده سنتور و دف) گروه خنیا را همراهی کنند. 

 

قطعات این کنسرت در دو بخش دستگاه چهارگاه و مایه اصفهان اجرا می شود و همخوانان این برنامه را پری ملکی، شهرام مهاجر، نیما نیک طبع، یاسمن کاظمی و آوا ایوبی تشکیل می دهند.

کد مطلب 995548

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