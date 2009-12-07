  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

صعود سایپا به صدر جدول لیگ برتر تکواندو نوجوانان

صعود سایپا به صدر جدول لیگ برتر تکواندو نوجوانان

دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو نوجوانان ایران با برتری سایپا و صعود این تیم به صدر جدول آغاز شد.

به گزارش  خبرنگار مهر، این مسابقات روز یکشنبه در سالن خانه تکواندو در حالی برگزار شد که بوشهر به دلیل حضور در تورنمنت بین المللی فرانسه غیبت داشت . اما شاگردان اصغر طهماسبی در تیم سایپا در یک روز پرفروغ دو بازی سخت خود را با پیروزی پشت سرگذاشته و با رساندن امتیاز خود به عدد 21 به تنهایی در صدر جدول ایستادند.

نوجوانان سایپا ابتدا تیم نکا مازندران را 6 بر4  شکست داده و سپس تیم مدعی جوانه را 7 بر3 از پیش رو برداشتند. در سایر دیدارها هم صنایع رنگسازی ایران با مجتمع جوانه و آموزشگاه مژدهی رشت در مصاف با نکا سفال مازندران به نتیجه تساوی 5 بر5  دست یافتند. 

در جدول رده بندی تیم سایپا با 21 امتیاز در صدر ایستاده، شرکت رنگسازی ایران با 20 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و مکتب فرهنگ کرج با 18 امتیاز در جای سوم و جوانه با 15 امتیاز در مکان چهارم قرار دارند.

کد مطلب 995549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها