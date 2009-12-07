نمایش تولد از گلستان در جشنواره عروسکی کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نمایش تولد کاری از اعضای دختر مرکز شماره 2 گنبد کاووس به شبوه بن راکو و به مدت 25 دقیقه در این جشنواره به اجرا درآمد.

سمیه محمدی و لطیفه انصاف از مربیان مرکز فرهنگی هنری گنبد 2 به عنوان نمایشنامه نویس و کارگردان برتر نمایش تولد در این جشنواره معرفی شدند.

فاطمه رحیم زاده، فاطمه خسروی، زهرا سجادی، مریم رحیمی، نغمه یغمایی، مهتا رشتی و نگار خرمی عروسک گردانهای این نمایش هستند.

نمایش تولد در سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی منطقه 4 کشوری در مازندران حائز رتبه شده و به جشنواره کشوری راه یافته بود.

در سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی کشوری 9 گروه نمایشی از سراسر کشور به رقابت پرداخته اند.