کلید آزمون جایابی دندانپزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلید سئوالات در چهار گروه A و B و C و D منتشر شده است و داوطلبان تا امروز 16 آذر فرصت دارند اعتراض خود را به صورت اینترنتی به پست الکترونیکی info@sanjeshp.ir ارسال کنند.

پانزدهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور روز چهارشنبه 11 آذر با حضور حدود 170 نفر در محل وزارت بهداشت برگزار شد.

این آزمون برای افرادی برگزار می شود که مدارک خود را از خارج از کشور دریافت کرده اند و باید برای هماهنگی با دانشگاههای داخلی دوره های تکمیلی را در داخل کشور بگذرانند.