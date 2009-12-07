اداره ثبت اسناد و املاک بخش مرکزی تهران ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، در پی حمله چهار شنبه شب هفته گذشته افراد ناشناس به اداره ثبت اسناد و املاک مرکزی تهران در پردیس که با هوشیاری رئیس گشت کلانتری 207 این شهر نا فرجام ماند، ساختمان اداره مذکور ایمن سازی می شود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بخش مرکزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : امنیت این مرکز باید قبل از وقوع حادثه چهارشنبه شب تامین می شد تا هیچ شخصی نتواند به هر عنوان، کوچکترین خدشه ای به هفت هزار مدرک ثبتی و قضایی آن وارد کند.

حسین کاظمی در تشریح تدابیر امنیتی پیش بینی شده در این اداره اظهار داشت: برای تامین امنیت اداره ثبت اسناد و املاک مرکزی تهران و با مساعدت نیروی انتظامی یکی از اتاقهای نزدیک به در ورودی را به عنوان بخش حراستی در نظر گرفته ایم تا در طول ساعات اداری یک مامور و پس از آن توسط دو مامور انتظامی امر خطیر حفظ و حراست از اسناد ملکی به نحوی شایسته صورت پذیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در نشستی که پس از این رخداد هشدار دهنده با مسئولان شهرداری پردیس داشتیم مقرر شد تا به زودی سامانه دوربینهای مدار بسته نیز در این اداره نصب شود تا دیگر شاهد حوادثی از این دست نباشیم.

کاظمی در ادامه با اشاره به دلایل ایجاد این اداره در پردیس افزود: هر دو شهر پردیس و بومهن امکانات لازم و خوبی را برای ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک بخش مرکزی فراهم آورده بودند ولی از آنجایی که اداره کل اسناد واملاک استان تهران قادر به تشکیل دو مرکز ثبتی در این دو شهر نزدیک به هم نبود و تنها به جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان پردیس و بومهن اداره مذکور در پردیس ایجاد شد.

وی بیان داشت: ارائه آمارهایی مانند دور نمای جمعیتی 300 هزار نفری پردیس نسبت به 30 هزار سکنه بومهن، تعداد پرونده های 27 هزار و 422 فقره ای پردیس در قیاس با هشت هزار و 493 فقره پرونده در بومهن، وسعت حریم شهری بیش از سه برابر پردیس در مقابل بومهن و وسعت خدمات شهری 11 هزار هکتاری در مقایسه نسبی با سه هزار و 600 هکتاری از این نوع خدمات در بومهن را می توان از دیگر علل حضور این اداره در پردیس بر شمرد.

حسین کاظمی در پایان از وظیفه شناسی مامورین گشت چهارشنبه شب هفته گذشته کلانتری 207 پردیس تشکر و قدردانی کرد.