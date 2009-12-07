"محاکمه در خیابان" به مرز نیم میلیارد نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، فروش این فیلم که اکران آن از 24 روز پیش در تهران آغاز شده است، به 400 میلیون رسید. رقیب اصلی این فیلم، "نیش زنبور" حمید رضا صلاحمند است، که با 23 سینما 575 میلون فروش داشته است.

"محاکمه در خیابان" ماجرای پسر جوانی است که روز عروسی‌اش از دوستی می‌شنود عروس قبل از او با مردی متاهل آشنا بوده است. جوان سه ساعت وقت دارد در شهر پر از خودرو بگردد و در تهران بزرگ، مرد را پیدا کند تا مطمئن شود...

محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، حامد بهداد، پولاد کیمیایی، حمید‌رضا افشار، شبنم درویش، شقایق فراهانی، نگار فروزنده، محمد مؤید، اکبر معززی و علی‌اصغر طبسی بازیگران بیست و هفتمین فیلم بلند سینمایی کیمیایی هستند.

رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی، رضا داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، پوراندخت مهیمن، بیتا سحرخیز، فاطمه شکری، ملکه رنجبر، کامران فیوضات، شاپور کلهر و... بازیگران فیلم هستند.

"نیش و زنبور" بر اساس فیلمنامه سروش صحت ساخته شده و داستان دو دوست کلاهبردار است که در یک رکب‌زنی حرفه‌ای مقابل هم قرار می‌گیرند. عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، عکاس: محمد فوقانی، سرمایه‌گذار: محمدرضا تختکشیان، علی سرتیپی و روح‌الله بهمنی، محصول: آفتاب‌نگاران.