شهرام ناظری در موزه موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر در این دیدار که با حضورعلی مرادخانی رئیس موزه انجام شد ابتدا شهرام ناظری با استفاده از سیستم راوی خودکار ( پخش صوتی اطلاعات) از بخشهای مختلف موزه دیدن کرد و سپس در باره نقش و جایگاه موزه و برداشتهای خود از این مکان فرهنگی سخن گفت.

این استاد آواز در ابتدا تاسیس و نقش موزه در حوزه موسیقی ایران را بسیار با اهمیت دانست و گفت : در هر کشوری هنر مظهر فرهنگ و تمدن آن کشور است و در ایران نیز سازها به عنوان مهمترین ابزارهنر موسیقی یکی از مظاهر تاریخ و تمدن بزرگ ایران محسوب می شود و زنده کردن آنها از طریق موزه موسیقی به نوعی باز کردن یک دریچه است تا ما بتوانیم از ابعاد مختلف در باره فرهنگ و هنر ملی و همچنین سازهای ایران تحقیق و صحبت بکنیم.

وی افزود : ایجاد موزه موسیقی در ایران کاری ضروری بوده و هست که می تواند در زمینه غنای فرهنگ ایران زمین نقش موثری ایفا کند و این کاری است که باید خیلی وقت پیش از اینها صورت می گرفت ولی به هرحال جای شکرش باقی است که با همت مسئولان فرهنگی در شهرداری تهران و با زحمات مسئولان موزه این کارارزشمند صورت گرفت و کاری اساسی در این زمینه پایه ریزی شد.

شهرام ناظری در ادامه گفت: من وقتی از نزدیک با این موزه آشنا شدم خیلی خوشحال شدم که یک کار مثبت در زمینه ساز و موسیقی ایران انجام گرفته است و قطعا این موزه با توجه به پیشینه پر بار فرهنگی ایران می تواند برای موسیقی و برای نشان دادن فرهنگ موسیقی ایرانی به جهانیان وهمچنین برای هنرمندان و هنرجویان فعال راهگشا باشد.

شوالیه آواز که به تازگی از کنسرت آمریکا بازگشته است ادامه داد: ما می توانیم از نظر اصولی به بازبینی داشته های موسیقایی خود به خصوص در سازشناسی و ساز سازی به فکرهای جدید و طرحهای جدیدتری برای تحول سازهای ایرانی بپردازیم و حرکت سازندگی در هنر موسیقی را شتاب بخشیم وبدون شک تاسیس این موزه سرمنشا و آغازی است برای این حرکتها که در نهایت قدم بزرگی در مسیر فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران به شمار می رود.

ناظری با اشاره به مشکلات تاریخی بر سر راه فعالیتهای فرهنگی و هنری در ایران گفت: به طور کلی معضل مهم موزه موسیقی از معضلات موجود در کل موسیقی کشورمان جدا نیست. اساسا معضل مهم همه بخشهای هنری مملکت عدم حمایتهای لازم است. اگر این حمایت از سوی مسئولان صورت بگیرد موجب می شود تا دست صاحبنظران و مدیران باز شده و کارهای بزرگ انجام شود ولی متاسفانه در این سالهایی که گذشت از کارهای هنری و به ویژه از بخش موسیقی واقعا آن طور که باید و شاید حمایت نشد وبه همین دلیل است که می بینیم در هیچ زمینه ای کار درخوری صورت نگرفته است وخوشبختانه راه اندازی این موزه دریچه ای است روشن و امیدوارم با حمایتی که از آن صورت می گیرد بتواند در سطح جهانی مطرح شده و نقش مثبت و خوبی را در زمینه موسیقی ایراین ایفا کند.

وی در پایان ضمن تشکر از زحمات مدیریت موزه (علی مراد خانی) با اشاره به بخشهای مختلف موزه گفت : آرشیو موسیقی، کارگاه ساز و کتابخانه موزه خیلی کارساز است چرا که در حوزه تحقیق در موسیقی و سازهای کلاسیک و سنتی ایران و همچنین در پژوهشهای مختلف حوزه موسیقی به کار می آید و موزه باید در جهت توسعه دیگر بخشهای خود با کمک گرفتن از موزه های موسیقی در جهان تلاش کند و با توسعه این موزه با توجه به امکاناتی که در این محل هست و زحماتی که مسئولان موزه می کشند امیدوارم در آینده این موزه به جاهای والاتری برسد و راهگشای خوبی برای تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و سازهای موسیقی ایرانی باشد.