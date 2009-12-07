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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

نیازهای عمرانی مرکز گلستان باید به صورت ملی پیگیری شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایندگان مردم شهرستانهای گرگان و آق قلا در مجلس بر لزوم پیگیری ملی برای تامین نیازهای عمرانی و خدماتی شهر مرکز گلستان تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری و عبدالحسین ناصری صبح دوشنبه در بازدید از طرحهای عمرانی شهری گرگان، پیگیری برای امور شهری گرگان را در مجلس ضروری دانستند.

این نمایندگان با اعلام رضایت از پیشرفت پروژه های شهری خواستار کمک و مساعدت بیشتر مسئولان استانی و کشوری در تامین نیازهای عمرانی و خدماتی شهر گرگان شدند.

نمایندگان مردم گرگان و آق قلا در مجلس از 10 پروژه شهرداری شامل یادبود میدان بسیج، بلوار 60 متری  و کانال دفع آبهای سطحی بزرگراه شهید کلانتری (کمربندی)، فاز دوم پارک ملت بازدید کردند.

دیواره سازی رودخانه زیارت و اسلام آباد، پارکینگ عدالت 17 و عدالت 2، پارک آموزش ترافیک و ایستگاه خدمات شهری (سکوی حمل پسماند) و فضای سبز بزرگراه شهید کلانتری (کمربندی ) از دیگر طرحهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 995577

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