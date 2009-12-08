نبود اداره منطقه ای برق در رودهن/ افزایش سرقت کابل

رئیس ناحیه برق رودهن در تشریح مشکلات این ناحیه به خبر نگار مهر گفت: بزرگترین معضلی که با آن روبرو هستیم سرقتهای مکرر کابلهای برق است .

حسین خالقی ادامه داد: با وجود تلاشهای بسیار کلانتریهای شهرهای تحت پوشش این ناحیه و بازداشتهای پیاپی سارقین، روند این سرقتها همچنان سیر صعودی داشته و در 9 ماهه اخیر پنج تن کابل از مناطق مختلف شمال شرق استان تهران ربوده شده است .

این مسئول عدم استقلال و تبدیل نشدن ناحیه برق رودهن به منطقه را سرمنشا برخی از مشکلات دانست و ادامه داد: اعتبارات در نظر گرفته شده برای نواحی کمتر از مناطق است و ناحیه بودن رودهن با شعاع جغرافیائی وسیع و تعداد مشترکین دو برابر مناطق اطراف، کمبود منابع نقدی و اختلال در امور اجرایی را موجب می شود.

عدم استقلال سر منشا مشکلات برق منطقه

خالقی تاکید کرد: این عدم استقلال از طرفی و وسعت زیاد مناطق تحت پوشش از سویی دیگر موجب می شود تا این ناحیه در مقابل سه فرمانداری دماوند ، تهران و شمیرانات پاسخگو باشد .

وی در مورد عدم توزیع لامپهای کم مصرف در سطح شهر اظهار داشت: این ناحیه بارها از طریق درج فراخوان، مبادرت به جذب پیمانکارانی برای پخش لامپهای کم مصرف در سطح شهر کرده و آماده است ضمن اعطای سود توزیع این لامپها عوائدی را نیز برای جمع آوری لامپهای پر مصرف در نظر بگیرد اما تا کنون به جهت عدم استقبال به توفیقی در این زمینه دست نیافته ایم .

انجام عملیات ضربتی برای جمع آوری لامپهای پر مصرف

رئیس ناحیه برق رودهن با اشاره به مسائل پیش آمده از سوی مشترکین پرمصرف و انشعابات غیر قانونی خاطر نشان کرد : مامورین این ناحیه چندین بار به صورت حضور در محل و تذکر شفاهی و نیز ارسال اخطارهای کتبی از همشهریان پر مصرف که بخش عمده ای از آنها را صاحبان واحد های تجاری تشکیل می دهند درخواست کرد تا لامپهای پر مصرفی که صرفا به دلیل جذب مشتری در ویترینها قرار داده اند را جمع آوری کنند.

وی افزود: اما هنوز تغییری در این راستا صورت نگرفته است و در صورت ادامه این روند ناخواسته مجبور به انجام طرحهای ضربتی خواهیم بود.

خالقی در باره انشعابات غیر قانونی گفت : با توجه به دلایلی همچون مهاجر پذیر بودن نواحی مختلف شمال شرق استان تهران ، برد جغرافیائی وسیع و شهرکهای صنعتی، پدیده زشت برق دزدی در این مناطق بسیار رایج است، اما با تشکیل ستادی با عنوان واحد اندازه گیری مصرف در نظر داریم تا با افراد سودجو برخورد لازم انجام شود .

وی در پایان کمبود نیروهای ماهر و متخصص را از دیگر کاستیهای ناحیه رودهن بیان کرد و از مسئولین خواست تا مرتفع شدن تمامی معضلات ، همکاریهای خود را با این ناحیه ادامه دهند.

ناحیه برق این شهر با شعاع جغرافیائی مناطقی مسکونی مانند جاجرود، بومهن، رودهن، پردیس و شهرکهای صنعتی سعید آباد، سیاه سنگ، کمرد و خرمدشت و با داشتن 70 هزار مشترک مسکونی و صنعتی از مشکلات عدیده ای مانند سرقت مکرر کابلهای برق، مشترکین پرمصرف، انشعابات غیر قانونی، عدم استقلال ناحیه و تبدیل نشدن آن به منطقه رنج می برد.