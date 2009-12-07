رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی پیرامون روابط ایران با کشور مغرب که از چندماه قبل به صورت یکجانبه از سوی این کشور قطع شده است، تاکید کرد: ما از اقدام کشور مغرب اظهار تاسف کردیم چون هیچ گاه موافق اختلاف بین کشورهای اسلامی نبوده ایم.

وی با اشاره به اینکه همکاری کشورهای اسلامی می تواند باعث پیشرفت همه کشورها شود، تاکید کرد: متاسفانه در برخی مواقع بین کشورهای اسلامی مشکلاتی پیش می آید وهمه کشورها باید به دنبال شناسایی ریشه های این اختلافات باشند.

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه برخی کشورها از اختلافات کشورهای اسلامی خوشحال می شوند، ادامه داد: همه کشورهای اسلامی باید در نظر داشته باشند که ممکن است اختلافاتشان مورد بهره برداری قرار گیرد.

مهمانپرست در پایان اظهار داشت: هرزمان که احساس کنیم می توانیم روابطمان را با کشورهای جهان اسلام توسعه دهیم این کار را خواهیم کرد.

کشور مسلمان و عربی مغرب اواخر بهمن ماه سال 1387 روابط دیپلماتیک خود را به طور یکجانبه به ایران قطع کرد. این اقدام در حالی انجام شد که تنها چند هفته از سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به رباط پایتخت این کشور می گذشت و مجلس شورای اسلامی در انتظار سفر هیئت پارلمانی مغرب بود . وزیر امور خارجه مغرب آن زمان در تشریح دلیل این قطع رابطه ، تهران را به تلاش برای دخالت در امور دینی مغرب و قاره آفریقا متهم کرد و سخنگوی دولت رباط نیز در اظهاراتی غیر اصولی و غیر مستند، مدعی شد جامعه مراکشی‌ها در بلژیک مورد هدف ایران قرار گرفته‌است.

با این حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره واکنش ایران به این اقدام رباط گفته بود : در پی حوادث غزه ، دولت این کشور تصمیم گرفت و ما هم صبوری ایرانی خودمان را داشتیم و سعی کردیم که به آنها فرصت بدهیم که بازتاب های تصمیم شان را بررسی کنند اما دلایل منطقی برای این اقدام دولت مراکش پیدا نکردیم. متکی تاکید کرده بود: دولت مغرب اقدامی سئوال برانگیز و تعجب آور انجام داده است .

حسین سبحانی نیا رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مغرب همچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این اقدام را عجولانه خوانده و برپیگیری موضوع در مجلس تاکید کرده بودند.