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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

روسیه:

تل آویو دلیلی بر تهدید بودن ایران ارائه نکرده است

تل آویو دلیلی بر تهدید بودن ایران ارائه نکرده است

یک مقام روسی اعلام کرد که تل آویو تاکنون دلیلی مبنی بر تهدید بودن برنامه هسته ای ایران به مسکو ارائه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی،"نیکلای پتروشف" دبیر شورای امنیت روسیه در پایان مذاکرات خود با مقامات رژیم صیونیستی در سرزمین های اشغالی گفت: روسیه مخالف دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای است اما این کشور حق استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را دارد.

پتروشف با اشاره به اتهامات رژیم صهیونیستی به ایران در خصوص موضوع هسته ای، اعلام کرد: "طرف اسرائیلی فعلاً استدلال و اطلاعات مشخصی که مؤید نگرانی های آن باشد ارائه نداده، اما وعده داد که آن را در آینده نزدیک ارائه دهد".

دیدار پتروشف از اسرائیل در چارچوب تماس های دائمی شورای امنیت روسیه و اسرائیل انجام شد.

دبیر شورای امنیت روسیه طی این دیدار، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، ایهود باراک وزیر جنگ و "اوزی آراد" دبیر شورای امنیت رژیم صهیونیستی و دیگر مقام های امنیتی آن دیدار کرد.

کد مطلب 995585

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