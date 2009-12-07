استفاده از امواج مغزی برای تایپ حروف در رایانه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابداع سیستم تایپ با کمک امواج مغزی قدمی دیگر در مسیر نزدیک شدن به ساخت سطح مشترک عصبی برای انسان است که می تواند برقراری ارتباط با کمک قدرت ذهن را برای انسان امکان پذیر سازد محققان در عین حال به تازگی از اسکن مغز برای مشاهده اعداد و تصاویر ویدیویی به ثبت رسیده در مغز استفاده کرده اند.

عصب شناسان با اتصال دادن مستقیم الکترودهایی به مغز دو بیمار مبتلا به حملات صرعی فعالیتهای الکتریکی سلولهای عصبی آنها را به ثبت رساندند تا از میزان عملکرد مغزی آنها در کنار این بیماری اطلاعاتی به دست آورند.

بیماران در برابر نمایشگری که تصویری از جدولی 6 در 6 را نمایش می داد نشستند، در هر یک از خانه های این جدول حرفی نوشته شده بود و هر زمان که یکی از خانه ها خاموش و روشن می شد و بیمار بر روی آن تمرکز می کرد، الکترودها بر اساس پاسخ مغز اطلاعات مغزی به ثبت رسانده را در رایانه به ثبت می رساندند.

زمانی که سیستم با امواج مغزی هر یک از بیماران مطابقت پیدا کرد، هر زمان که بیمار بر روی یکی از حروف تمرکز می کرد، آن حرف بر روی نمایشگر نمایش داده می شد به گفته محققان میزان دقت این سیستم در حدس زدن حروف مورد نظر بیمار تقریبا 100 درصد است و می توان از آن برای برقراری ارتباط میان افراد مختلف استفاده کرد به گفته محققان هدف نهایی یافتن راهی موثر برای استفاده از امواج مغزی بیماران به منظور انجام وظایف متفاوت است.

بر اساس گزارش لایو ساینس، در حدود دو میلیون انسان در ایالات متحده می توانند از چنین ابزاری که کنترل تجهیزات مختلف را با کمک قدرت ذهن امکان پذیر خواهد کرد، استفاده کنند در حال حاضر بیماران برای ترجمه امواج مغزی خود به یک رایانه نیاز خواهند داشت اما محققان قصد دارند ابعاد آن را به اندازه ای کوچک کنند که امکان نصب آن در نقطه ای خاص به وجود آمده و استفاده از آن تسهیل شود.