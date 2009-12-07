جشنواره موسیقی فارس برگزار می شود

رئیس انجمن موسیقی فارس با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : پس از بررسی آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره توسط شورای فنی، 26 گروه به بخش رقابتی راه یافتند. در بخش موسیقی سنتی و محلی گروه های"یاشار"،"باران"،"مهر مسیحا" ،"شکرانه"،"دچار"،"پوستی آزادی"،"خروش"،"بوستان"،"پریشان"،"اوما"،"دوسار"،"خموش" و"خنیا"همگی از شیراز به رقابت خواهند پرداخت.

خباز در مورد سایر گروه ها تصریح کرد: در این بخش همچنین گروه های"مولانا" از فیروزآباد ،"شورانگیز" از آباده ،"مهرگان" از فسا ،"ایراهستان" از لارستان ،"چرخاب" ازلارستان و یک گروه از نی ریز نیز حضور خواهند داشت.

رئیس انجمن موسیقی فارس با اشاره به بخش موسیقی کلاسیک گفت : در این بخش گروه های"کو شیراز"،"سبز"،"حام"،"پاسارگاد" ،"باربد"،"سرنا" و"دوئت پارس" به رقابت خواهند پرداخت.

وی در مورد داوران این جشنواره گفت: در بخش موسیقی سنتی و محلی هادی منتظری، سعید ثابت و مسعود شعاری اعضاء هیئت داوران را تشکیل می دهند. در بخش موسیقی کلاسیک نیز حسن ریاحی ،منوچهر صهبایی و علی رادمان به داوری گروه های شرکت کننده می پردازند.

گفتنی است مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فارس که توسط حوزه هنری فارس، بخش موسیقی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و انجمن موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار می شود از ساعت 18 روز 18 آذرماه آغاز خواهد شد.