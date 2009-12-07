دوره آموزشی مجازی علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در پیامی به مناسبت افتتاح این دوره های آموزشی مجازی، این حرکت مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده علوم حدیث را جلوه ای منطقی از پیوند حوزه و دانشگاه، با نگاهی آرمانگرایانه و همسو با اهداف تعالی و رشد علمی آمیخته با رهنمودهای حیات بخش اسلام دانست.

وی با اشاره به طراحی محتوای این دوره خاطرنشان کرد: در طراحی این دوره مجموعه ای از مباحث ضروری علوم اسلامی و مرتبط با اخلاق و آداب و آموزش پزشکی در اختیار فراگیران قرار می گیرد.

دکتر باقر لاریجانی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با اشاره به افتتاح دوره آموزش مجازی علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی از ایجاد دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ویژه اساتید، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های پزشکی و پیراپزشکی خبر داد.

لاریجانی گفت: دوره جدید همزمان با روز عید غدیر خم آغاز به کار کرده و تاکنون 70 استاد دانشگاههای علوم پزشکی و 120 نفر از سایر گروه های پزشکی برای شرکت در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه 10 هزار حدیث مرتبط به مباحث طبی وجود دارند، اضافه کرد: این منبع عظیم می تواند مورد بحث و دقت صاحب نظران قرار گرفته و نتایج حاصل از این بررسی ها راهگشای گروه های پزشکی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: دوره علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی یک دوره بین رشته ای است و گروه های پزشکی و متخصصین علوم و حدیث، با همکاری با یکدیگر در تلاش هستند تا مباحث جدیدی ارائه کنند.

به گزارش مهر، دوره های آموزشی مجازی علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها بر اساس توافقنامه همکاری مشترک میان دانشکده علوم حدیث و دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب این دانشگاه آغاز به کار کرده است.

طراحی این دوره در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صورت گرفته و به تایید شورای گسترش دانشگاه های وزارت بهداشت نیز رسیده است.