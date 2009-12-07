"خواب لیلا" 20 میلیون تومان فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی که تجربهای در گونه وحشت است در 13 سینما روی پرده رفته است. ماهایا پطروسیان، لیلا زارع، فاطمه معتمدآریا، شیوا ابراهیمی، محسن قاضی مرادی، پریا و سارا پدرام جعفری و عاطفه و عارفه بیگلر در سومین فیلم بلند میرفلاح به ایفای نقش پرداختهاند و فیلمنامه را شاهرخ دولکو و حبیبالله شیرازیان نوشتهاند.
"خواب لیلا" قصه دختری است که به تنهایی در خانه به ارث رسیده از پدر و مادر زندگی میکند. او مدتی است از سوی دختری با قدرت خارقالعاده مورد حمله قرار میگیرد و دکتر پوریا عقیده دارد تنها راه رهایی او جستجو در گذشته و دوران کودکی است. این جستجو به جایی نمیرسد تا در نهایت او را به دکتر سهرابی میسپرند...
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