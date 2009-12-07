اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، از سوی سرمربی تیم ملی شناگر کرمانشاهی به اردوی استعدادیابی و هماهنگی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.

بنا بر اعلام سرمربی تیم ملی، جواد عباسی شناگر کرمانشاهی به همراه دیگر نفرات دعوتی به اردوی تیم ملی جزو برترین های شنای کشور محسوب می شود و در مسابقات قهرمانی کشور جزو نفرات برتر بوده است.

نفرات دعوتی در اردوی سه روزه به همراه مربیان استانی خود در آزمون های استعدادیابی و رکوردگیری شرکت خواهند کرد.

از نفرات این اردو برای شرکت در اردوهای مقطعی تیم های رده های سنی نوجوانان ( 14-13 سال) و جوانان (17- 15سال) دعوت به عمل خواهد آمد.

بوکسور کرمانشاهی به مسابقات جام ستارگان جهان اعزام شد

بوکسور ملی پوش کرمانشاهی برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور به عنوان نماینده ایران برای شرکت در مسابقات بوکس جام ستارگان جهان عازم جمهوری آذربایجان شد.

علی مظاهری بوکسور وزن 91 کیلوگرم ایران که سال گذشته مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا در چین را کسب کرد به دعوت فدراسیون جهانی بوکس آماتور ( آیبا) عازم شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد تا درمسابقات بوکس جام ستارگان جهان شرکت کند.

سال گذشته هم مرتضی سپه‌وند به این رقابتها دعوت شده بود که نتوانست شرکت کند.فدراسیون در تلاش بود تا محمد ستارپور را نیز به این رقابتها اعزام کند اما طبق تصمیم فدراسیون جهانی یک بوکسور ازبک جایگزین ستارپور شد.

تیم وزنه‌برداری صنعت و معدن کرمانشاه در مکان سوم لیگ برتر ایستاد

با اعلام جدول رده‌بندی تیم‌های لیگ برتر وزنه‌برداری بزرگسالان، تیم صنعت و معدن کرمانشاه در رده سوم جدول تا پایان هفته پنجم قرار گرفت.

تیم صنعت و معدن کرمانشاه با امتیاز 176.14 پس از مناطق نفت خیز جنوب با امتیاز 206.69 و ملی حفاری ایران با امتیاز 202.28 در رده سوم جدول قرار گرفت.

هفته ششم لیگ برتر سال جاری 19 آذر ماه با حضور 11 تیم به مدت 2 روز به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کرمانشاه با 88 امتیاز به عنوان پرامتیاز ترین تیم لیگ تکواندو نقش جهان شناخته شد

در هفته سوم و چهارم از دور برگشت پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ نقش جهان هیات تکواندو کرمانشاه با 88 امتیاز به عنوان پرامتیاز ترین تیم شناخته شد.

از سوی فدراسیون تکواندو کشور "پیمان رفعتی" از هیات تکواندو کرمانشاه به عنوان بهترین مربی و "وحید ناصری" به عنوان فنی ترین بازیکن شناخته شد.

در هفته سوم این رقابتها نتایج ذیل بدست آمد): هیات تکواندو کرمانشاه5- سیم و کابل ابهر 3) ، (راه و ترابری زنجان 6 - مجتمع جوانه 2) ،( باشگاه مقاومت 8 - پاس همدان صفر ) ، در این هفته هیات تکواندو بروجرد استراحت دارد .

در هفته چهارم (هیات تکواندو کرمانشاه 6- هیات تکواندو بروجرد2 ) ،( باشگاه مقاوت 7- سیم و کابل ابهر یک)، (پاس همدان 3 - مجتمع جوانه 5) .

در جدول رده بندی باشگاه مقاومت با 34 امتیاز در صدر قرار گرفت ، راه و ترابری زنجان با 28 امتیاز دوم شد ، مجتمع جوانه با 24 امتیاز و تفاضل برد بیشتر هیات تکواندو کرمانشاه با 24 امتیاز به ترتیب سوم وچهارم شدند.