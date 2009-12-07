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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

نخستین محدوده نیترات در کشور کشف شد

نخستین محدوده نیترات کشور در استان کهکیلویه و بویراحمد به همت کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز برنا مدیر امور اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  با بیان این مطلب افزود: این محدوده برای نخستین بار با کمک بخش خصوصی و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در منطقه دیشموک از توابع دهدشت استان کهکیلویه و بویراحمد شناسایی شده است.

وی با بین اینکه فاز اکتشاف یک بیست و پنج هزارم در این منطقه انجام شده و نمونه های تهیه شده به آزمایشگاههای تخصصی ارسال شده است، خاطر نشان کرد: منطقه کشف شده نیترات در مرحله شناسایی و پی جویی قرار داشته و پس از آن وارد مرحله تعیین ذخیره و عیار خواهیم شد.

برنا افزود: در مطالعات انجام شده سه دهم درصد نیترات در کانسنگ های منطقه آنالیز شده که ذرات آن در حد نانو قرار دارد و این کانسنگ ها حاوی 650 گرم در تن مولیبدن نیز هستند.

مدیر امور اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه نیترات ماده معدنی با ارزشی است که کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف به ویژه صنایع ساخت تسلیحات نظامی دارد، تصریح کرد: در جهان تنها کشورهای خاصی همچون شیلی و چین دارای ذخایر شناخته شده نیترات در خاک خود هستند.

کد مطلب 995604

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