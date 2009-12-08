فعالیت 84 نشریه دانشجویی در دانشگاه بیرجند

احمد لامعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: نشریات مذکور در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی منتشر می شود.

وی واحد نشریات دانشگاه بیرجند را یکی از فعالترین واحدهای سطح دانشگاه دانست و اظهار داشت: این دانشگاه از نظر رتبه نشریات در ردیف پنج دانشگاه های برتر کشور قرار دارد.

مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند اضافه کرد: حوزه فرهنگی دانشگاه تمام هزینه های مربوط به انتشار و سایر هزینه های نشریه را پرداخت می کند.

وی در ادامه به فعالیت 40 انجمن علمی دانشجویی متناسب با رشته های تحصیلی در دانشگاه بیرجند اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 11 کانون فرهنگی هنری در زمینه های شعر و ادب، هلال احمر، فیلم و عکس، هنرهای تجسمی، تئاتر، مطالعات اجتماعی، گفتگوی تمدن ها و موسیقی در سطح این دانشگاه فعال هستند.

لامعی ادامه داد: در بحث اتاقهای فرهنگی 10 اتاق در سطح خوابگاه های دانشگاه فعال است که برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی برگزار می کند.

مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند در پایان برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، برگزاری جشن روز دختر با حضور دو هزار و 500 دانشجوی دختر و همایش مطلع عشق را از شاخص ترین برنامه های برگزار شده در این دانشگاه برشمرد و افزود: همایش استانی شهادت و ایثار نیز در اسفند ماه جاری در این دانشگاه برگزار می شود.