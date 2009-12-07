جمعیت 40 هزار نفری آسارای کرج فاقد امکانات قضایی هستند

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مردم بخش آسارا با مشکلات مختلفی مواجه هستند و حوزه مشکلات آنها کمبود امکانات قضایی را نیز شامل می شود.

وی ادامه داد: این بخش با وجود دوری از کرج فاقد دادگاه و دادسراست و مردم ساکن در آن مجبور هستند برای تامین نیازهای خود در این زمینه به کرج یا شهرهای اقماری شهرستان مراجعه کنند.

این مسئول بیان کرد: به همین دلیل لازم است فرمانداری و دادگستری اقدامات اساسی را در جهت استقرار سیستم قضایی در بخش آسارا انجام دهند تا این اقدامات در اسرع وقت نتیجه دهد.

گروسی عنوان کرد: رئیس دادگستری کرج آمادگی خود را در این زمینه ابراز کرده که امیدواریم این امر در اسرع وقت به صورت کامل عملی شود.

امکانات جانبی قضایی در آسارا فراهم شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: همچنین لازم است به موازات استقرار دادگاه و دادسرا در بخش آسارا همه امکانات جانبی دیگر در این زمینه تامین شود تا دیگر شاهد مشکل در این زمینه در بخش آسارا نباشیم.

گروسی یادآور شد: سالهاست ساکنان بخش آسارا با مشکلات مختلفی دست به گریبان هستند و شورای شهرستان در خصوص حل این مشکلات همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: البته در این زمینه همکاری همه دستگاه ها و ادارات شهرستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.