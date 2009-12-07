سود میلیونی شرکت های تسلیحاتی صهیونیست از تداوم جنگ در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر یکی از مقامات شرکت های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه یدیعوت آحارونوت اظهار داشت: میزان سود شرکت های تسلیحاتی اسرائیل از فروش تجهیزات نظامی به نیروهای ائتلاف سالانه به 80 میلیون دلار می رسد.

بنابراین گزارش، در حال حاضر مذاکرات ارتش آمریکا با شرکت های تسلیحاتی صهیونیست در زمینه خریداری سیستم های دفاعی، هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات نابودی سریع سازه ها و دستگاه های خنثی سازی بمب ها از راه دور ادامه دارد.

بر این اساس، در حال حاضر اکثر هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده در عملیات های شناسایی نیروهای طالبان در افغانستان، محصول شرکت های هواپیماسازی رژیم صهیونیستی هستند.

این گزارش نشان می دهد، هواپیماهای بدون سرنشین ساخت رژیم صهیونیستی از انواع "هرمس 450" ، "هرون" ، "اوربیتار" و "پایونیر" بطور گسترده توسط نیروهای ائتلاف و به ویژه آمریکا در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین موشک های "اسپایک" تولید شده توسط شرکت تسلیحاتی صهیونیستی رافائل بطور گسترده توسط نیروهای ائتلاف مورد استفاده قرار می گیرد.

چندی پیش منابع خبری از استفاده رژیم اسرائیل از راهبرد جدید اوباما در افغانستان برای فروش تسلیحات بیشتر خبر داده بودند. از طرفی این مسئله پشت پرده تمایلات جنگ طلبانه آمریکا در خاورمیانه را که برای پر کردن جیب شرکت های تسلیحاتی اسرائیلی صورت می گیرد، بیش از پیش افشا می کند.