سرپرست هیئت کاراته خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، با این حکم ابراهیم نصیری به مدیر سه کاره تربیت بدنی استان خوزستان تبدیل می شود زیرا وی هم اکنون رئیس اداره تربیت بدنی اهواز و رئیس روابط عمومی اداره کل روابط عمومی استان خوزستان نیز هست.

این در حالی است که در مهرماه امسال آرام فدایی، سرمربی تیم کاراته باشگاه مناطق نفتخیز جنوب از سوی علیرضا آهی به عنوان سرپرست هیئت کاراته انتخاب شده بود که با این حکم وی جای خود را به نصیری داد.

ابراهیم نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در این خصوص گفت: بی شک تنها هدف من برای حضور در این مسئولیت سامان بخشیدن به وضعیت کاراته استان خوزستان است و قصد دارم در مدتی که در این مسئولیت هستم با کمک بزرگان این رشته ورزشی، کاراته استان را به جایگاه مطلوبی برسانم.

وی افزود: تا برگزاری انتخابات ریاست هیئت کاراته خوزستان در این مسئولیت باقی خواهم ماند و پس از آن جای خود را به فرد منتخب می دهم.