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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۸

چهار هزار نفر در تعاونی های مازندران مشغول بکار هستند

چهار هزار نفر در تعاونی های مازندران مشغول بکار هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون مازندران گفت: حدود چهار هزار و 400 نفر امسال در شرکتهای تعاونی مازندران مشغول به کار شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نیلچیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: این تعداد شغل با راه اندازی 531 شرکت تعاونی در زمینه صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی، عمرانی، مسکن، فرش دستباف، حمل و نقل و چند منظوره با عضویت هشت هزار و 800 نفر ایجاد شد.

وی میزان سرمایه گذاری انجام شده این تعاونی ها را 30  میلیارد و 700 میلیون ریال اعلام کرد.

مدیرکل تعاون مازندران همچنین تصریح کرد: هم اکنون سه هزار و 200 نفر در مازندران در انتظار دریافت تسهیلات از بانکها هستند تا فعالیتهای تولیدی خود را آغاز کنند.

 نیلچیان افزود: در صورت تخصیص این تسهیلات به واحدهای تعاونی استان، پیش بینی می شود این واحدها برای حدود 31 هزار نفر شغل ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون سه هزار و 400 واحد تعاونی در مازندران مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: حدود 60 درصد منابع برای ایجاد واحدهای تولیدی از محل سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و بقیه از محل تسهیلات بانکی بوده است.

نیلچیان همچنین با بیان اینکه در یکسال گذشته 110 طرح تعاونی با 690 میلیارد ریال در مازندران افتتاح شد، افزود: حدود 460 میلیارد ریال منابع این طرحها از محل تسهیلات بانکی و مابقی سرمایه گذاری های شخصی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در هفته تعاون امسال حدود 38 طرح تولیدی با 165 میلیارد ریال در مازندران استان بهره برداری رسید.

کد مطلب 995614

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