بیماریهای شدید لثه ریسک زایمان زودرس را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود قاسمی به مناسبت برپایی نهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران با اعلام این خبر افزود: پیشگیری مهمترین جنبه درمانی لثه و بافت های نگهدارنده دندان در دوران بارداری است.

وی ادامه داد: پژوهشهای انجام شده بیانگر ارتباط بین بیماری لثه و مسمومیت حاملگی در زمان باردار است.

دکتر قاسمی گفت: بیماریهای التهاب مزمن لثه در میان زنان مبتلا به مسومیت حاملگی شایعتر و در حدود 64 درصد است. این در حالی است که این بیماری تنها در 36 درصد زنان باردار سالم وجود دارد.

دبیر نهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران اظهار داشت: نتایج پژوهشهای انجام شده نشان می دهد احتمال خرابی دندان مادران مبتلا به مسمومیت حاملگی بیشتر و وزون هنگام تولد نوزادان آنها نیز کمتر است.

وی با اشاره به اینکه بارداری به تنهایی احتمال بروز بیماری لثه را زیاد نمی کند گفت: با این وجود تحت تاثیر تغییرات هورمونی دراین دوران، میزان عروق خونی لثه افزایش و مقاومت دیواره عروق خونی کاهش می یابد که این مسئله باعث می شود بافتهای نرم لثه به محرکهای موضعی حساس شوند.

قاسمی افزود: اگر فرد پیش از بارداری بهداشت ضعیف دهان و دندان و مشکل التهاب لثه داشته باشد در دوران بارداری این مسئله به علت تغییرات هورمونی بدن وخیم تر شده بیماری لثه و بافتهای نگهدارنده در وی ایجاد خواهد شد.

به گفته وی با توجه به اهمیت این موضوع یکی از مباحثی که در کنگره امسال انجمن پریودونتولوژی ایران مطرح می شود رابطه بیمار یهای لثه و زایمان زودرس و نیز تولد نوزادان کم وزن است.

وی در مورد اهداف این کنگره تصریح کرد: طرح درمان در پریودونتولوژی و ایمپلنت، ایده های جدید در زمینه درمانهای غیر جراحی لثه، ملاحظات زیبایی در ایمپلنت، بازسازی نسج سخت و نرم اطراف ایمپلنت و عوارض ناخواسته در جراحی ایمپلنت، عمده مطالب این کنگره را تشکیل می دهد.

نهمین کنگره سالانه انجمن پریودونتولوژی ایران با رویکرد نگاهی نو به طرح درمان با حضور میهمانان داخل و خارج کشور 18 تا 20 آذر ماه امسال در هتل المپیک تهران برپا می شود.