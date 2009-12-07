جنگلهای مخروبه مازندران احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی صبح دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی استان در ساری افزود: بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار از محل مجریان طرحهای جنگلداری برای احیای عرصه های مخروبه جنگلی استان اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این عرصه ها با نـهال کاری درختانی از جمله افرا، توسکا، ون، شیردار و پاکسازی محیط اطراف آن احیا می شود.

رئـیس اداره جنـگلداری اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری به وجود حدود 965 هزار هکتار جنگل در این استان اشاره و اضافه کرد: در مازندران حدود 254 هزار هکتار جنگل مخروبه وجود دارد.

معصومی در معرفی و توضیح جنگلهای مخروبه افزود: جنگلهای مخروبه، نقاط جنگلی هستند که در اثر قطع درختان، قـاچـاق چـوب و چرای بی رویه دام، از تراکم و پراکنش توده های درختان آن کاسته شده است.

وی یادآور شد: در سال گذشته حدود هزار هکتار از جنگلهای استان مازندران احیا شد.

رئـیس اداره جنـگلداری اداره کل منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد: نهال کاری عرصه های جنگلی مخروبه اسفندماه هر سال انجام می شود.