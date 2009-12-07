به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از17 تا 26 آذرماه در کلیه فضاهای خانه هنرمندان ایران میزبان علاقمندان به هنرهای تجسمی خواهد بود. همچنین مراسم افتتاحیه آن فردا ساعت 17 در خانه هنرمندان با حضور تعدادی از هنرمندان سینما و تجسمی برگزار می‌شود.

در بروشور این نمایشگاه آمده است: این مجموعه ادعایی نیست در عکاسی، تنها قطره شوری است هدیه از دل دریا، ریخته در چشمانی حیران و آویخته در قاب هایی است که تصویرگرش همان است که از نطفه تا ابد حضورش بنای رشد، جریانش تغییر مداوم و آثارش شاهکار هنر زمین است.

مرتبه اش اول آمد... شاید "الف" نیز کلاهی از دریا بر سر آورد تا سرآغاز سخن نامیدیمش "آب" که پاک می شوید سرنوشت و سرشت را، چه در زیستن هم در مرگ.

هزار سخن است در وصفش، اما جراتی نیافتم در بیان نقش این گوهر باروری نامیرای هستی. آنچه تمام است خود گفته کامل ... تا بدین روز کسی بر این زلالی بی رنگ و گوارایی بی طعم نقشی نزد ... این به تمامی بوی پاکی. گردش پیچیده اش در روان ما نمی گنجد و به هر جایی و مکانی خوش نقشی زده است به خط خلاق خلقت

"چنین ؛ آب" آبان‌گان تلاشی نیست در تفسیر رمز بی مرز آب. بستن این آب روان در هر قابی، سودی است در بحر خویشتن که آن نیز نهری است کوچک، برای پاک کردن خون های ریخته بر این خاک و آبی کردن آتش دل مادران این سرزمین دعوتم را به دیدار آبان گان بپذیرید...

عذرم را نیز، که در توانم نبود محدود کردن تعداد این تصاویر در قاب نمایشگاه عکسی که به رسم محدودیت ذهن ما، می بایست اندک تا به ارزش درآید. اما آنچه نامحدود است تنها در محیط این نمایشگاه محدودیت اختیار کرد.

اگر چشمی در اضداد رنگ و فرم خسته شد، مشکل در وضع و قرار نگاه ماست. من هم خسته ام و خسته شده ام از این حواس و این محدوده...به هر حال هرچه بر سر من آمد، اندکی را به شما تحمیل کردم. به قول لائوتسه: همه چیز مدام در حال رشد و تغییر است...

نمایشگاه عکس و ویدئو آرت هدیه تهرانی با طی 10 روز در خانه هنرمندان ایران باهمکاری هنرمندانی چون عباس کیارستمی، کمال تبریزی، آیدیدن آغداشلو و...برگزار می‌شود. وی در این نمایشگاه بیش از 800 عکس را با ترکیب ویدئو به نمایش می‌گذارد.

این بازیگر پس از سال‌ها دوری از سینما هم اکنون مشغول بازی در فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" علیرضا امینی به همراه محسن تنابنده، خاطره حاتمی، حامد بهداد، امیر حسین رستمی و.... است.