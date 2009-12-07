رفع ممنوعیت احداث صنایع جدید در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سفر دوم رئیس جمهور به استان تهران گفت: با ابلاغ این مصوبه، شرایط احداث صنایع نوین (های تک) بعد از 42 سال از سپری شدن قانون ممنوعیت احداث واحدهای جدید در تهران اعلام شده است.

محمد رضا مس فروش تصریح کرد: صدور جواز تاسیس برای فعالیتهای صنایع نوین در چارچوب ضوابط تعیین اولویت دستورالعمل ابلاغی وزارت صنایع و معادن صرفا در شهرکهای صنعتی بلامانع است.

وی افزود: در موارد خارج از این دستورالعمل کسب نظر از مرکز صنایع نوین الزامی است.

بر اساس اظهارات مس فروش، برای واحدهای صنایع نوین فاقد پروانه صنعتی که تا تاریخ مصوب مذکور در خارج از شهرکهای صنعتی احداث و به بهره برداری رسیده باشند با رعایت دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران همچنین گفت: هر گونه توسعه واحدهای مذکور منوط به انتقال به شهرکهای صنعتی خواهد بود.

این مقام وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه تعریف صنایع با فناوری برتر ( HiTech) رویکرد نوینی از صنایع هستند که از فناوری بالایی برخوردار می باشد، ویژگیهای اصلی این نوع صنایع را برشمرد.

به گفته محمد مس فروش، ویژگیهای مورد بحث و مصادیق صنایع با فن آوری برتر شامل صنایع بیوفناوری، اپتیک و لیزر، اتوماسیون صنعتی و سیستم های هوشمند، نانوفناوری، صنایع مرتبط با فناوری اطلاعاتIT ، صنایع هوافضا وانرژی های نو در سایت سازمان صنایع و معادن مشروحا بیان شده است.