استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و آموزش پژوهشکده رویان گفت: موازی کاری در انجام تحقیقات سلولی، سرمایه ها را هدر می دهد و باید در این امر تجدید نظر صورت گیرد.