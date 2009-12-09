موازی کاری در انجام تحقیقات سلولی سرمایه ها را هدر می دهد

عبدالحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر بسیاری از تحقیقات علمی در زمینه سلولی با موازی کاری صورت می گیرد و باید در این زمینه تمهیدی اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: پیدا کردن فصول مشترک کاری و تقسیم وظایف از راهکارهای کاهش موازی کاری است و باید همواره بر این اساس عمل کنیم.
این مسئول بیان کرد: پژوهشکده رویان از نظر اهمیت، یک موسسه ملی است و این امکان را دارد که در جهت کاهش موازی کاری با موسسات دیگر همکاری کند.
شاهوردی اظهار داشت: در این زمینه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از موسساتی است که می تواند به صورت مطلوب با پژوهشکده رویان وارد همکاری شود.
برگزاری دوره های مشترک آموزشی از راهکارهای کاهش موازی کاری است
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های مشترک آموزشی با موسسه رازی از سوی پژوهشکده رویان می تواند تاثیر فراوانی در ارتقای سطح کیفی آموزشها و دور شدن از موازی کاری داشته باشد که باید به این امر توجه ویژه ای شود.
شاهوردی یادآور شد: البته همکاری نباید فقط میان این دو موسسه وجود داشته باشد بلکه لازم است همه موسسات علمی کشور در تعامل با هم تا حد ممکن چنین رویه ای را در پیش گیرند.
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