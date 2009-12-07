68 درصد خانوارهای روستایی مازندران از نعمت گاز برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شرکت گاز استان در ساری افزود: تا دهه فجر امسال، طرحهای گازرسانی به 80 روستای استان مازندران به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها، میزان بهره مندی خانوارهای روستایی مازندران از نعمت گاز از 61 به 68 درصد افزایش خواهد یافت.

وی این طرح ها را نصب ایستگاه های تقلیل فشار، خطوط تغذیه و شبکه های داخلی گاز اعلام و تصریح کرد: این طرح ها با اعتبار 150 میلیارد ریال در شهرستانهای ساری، آمل، بابل و قائمشهر درحال اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین با بیان اینکه هم اکنون گازرسانی به 189 روستای دیگر این استان در حال اجراست، تصریح کرد: حجم طرح های در حال اجرا بیش از 140 میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: 77 طرح گاز رسانی دیگر در روستاهای تنکابن و چالوس در حال اجراست.

عرب مقصودی یادآور شد: حدود 43 طرح گازرسانی با اعتبار 41 میلیارد و 525 میلیون ریال در روستاهای مازندران در هفته دولت امسال بهره برداری شده بود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در شهرهای آمل، ساری، قائمشهر، تنکابن و جویبار بوده است، گفت: با بهره ‌برداری از این تعداد طرح سه هزار و 736 خانوار از مزایای گاز بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: در این استان سه هزار و 120 روستا وجود دارد که طرح گاز رسانی به هزار و 800 روستا فراهم است و تاکنون به هزار و دو روستای مازندران گاز رسانی شده است.