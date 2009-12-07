افتتاح کلینیک رایگان در ایالت نوادا آمریکا توسط محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک ماه است که پژمان بادی پزشک ایرانی مرکز پیشرفته پزشکی ایالت نوادا این کلینیک رایگان را برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه های درمانی ندارند راه اندازی کرده و روزهای جمعه به معاینه و درمان آنها می پردازد.

به گفته وی این کلینیک پذیرای افرادی است که به هیچ وجه توانایی پرداخت هزینه های درمانی را ندارند و تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند. ایالت نوادا با استفاده از مقیاسهای جدیدی سطح فقر افراد را می سنجد که تحت این مقیاسها فرد فقیر فردی است که درآمد سالانه وی کمتر از هفت هزار و 476 دلار باشد. همچنین این میزان برای خانواده ای سه نفره کمتر از 12 هزار و 588 دلار و برای خانواده چهار نفره در حدود 15 هزار و 156 دلار خواهد بود.

به گفته دکتر بادی تعداد بیمارانی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند در این ایالت بسیار زیاد است و بسیاری از خانواده ها توانایی مالی مراجعه به بیمارستانها را ندارند، به همین دلیل تنها یک کلینیک رایگان می تواند آنها را تحت پوشش مراقبتهای درمانی قرار دهد.

به گفته وی این کلینیک از محدودیتهای قانونی بیشماری برخوردار بوده و تنها می تواند دوره های درمانی را در زمینه بیماری های ویژه ای اجرا کند. بیماران برای هر نوع بیماری از سرماخوردگی ساده تا بیماریهای قلب و ریه مضمن و یا سرطان به این کلینیک مراجعه می کنند که به گفته بادی محدودیتهای این مرکز از پذیرفتن تمامی آنها جلوگیری می کند.

بر اساس گزارش Healthcare، پژمان بادی در تلاش است تا با مشارکت دادن متخصصان و پزشکان بیشتر در این طرح بتواند به میزان کمکهای بهداشتی و درمانی به افراد ناتوان بیافزاید و از مرگ بسیاری از انسانها که به دلیل نبودن بیمه و توانایی مالی جان خود را از دست می دهند، جلوگیری کند.