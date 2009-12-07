70 درصد منابع صندوق مهر رضا به متقاضیان وام داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استانهای کشور تا پایان نیمه اول آبانماه سال جاری بر اساس برنامه مصوب بیش از 70 درصد از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) را جهت تخصیص وام قرض الحسنه به جوانان جوی کار جذب کرده اند.

سید محمد کریمی مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) در بازدید از شعب استان تهران با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تلاش مستمر و هدفمند با رویکرد مستقیم به رونق کسب و کار از طریق عدالت اقتصادی است.

وی در همین رابطه افزود: مطالعه دقیق هر منطقه با اتکا به ظرفیتهای آمایشی، نرخ جمعیت، میانگین سنی، شرایط اقتصادی، سرانه درآمد، هزینه تمام شده اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی می تواند در توزیع عادلانه منابع به متقاضیان ذیربط کمک کند.

کریمی با اشاره به اینکه تسهیلات وام قرض الحسنه اشتغال به جوانان جویای کار در استانهای کشور از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) خوشبختانه هدفمند و در چارچوب ضوابط و مقررات تعریف شده پرداخت شده است، گفت: بررسی عملکرد استانها تا پایان نیمه اول آبانماه بیانگر بهره گیری بیشتر استانهای کمتر برخوردار از منابع موجود در جهت کمک به ساماندهی وضعیت اشتغال جوانان صورت گرفته است که تحقق این امر علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، دوام و قوام خانواده، امنیت روانی، بهداشت فردی و اجتماعی، امنیت اجتماعی می تواند مانع از مهاجرت های بی رویه باشد.