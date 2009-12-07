استقبال سازمان تجارت جهانی از رژیم تجاری ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در جلسه صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: سازمان جهانی تجارت از جمله سازمانهایی است که اعضای جدید باید علاوه بر ارایه درخواست عضویت، با تک تک اعضا به مذاکره پرداخته و نظرات آنها را جلب نماید تا بتواند به این سازمان بپیوندد.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ‌از مذاکرات دور دوحه و این سازمان، ناامید شده اند، سازمانی به نام GSTP را تشکیل داده اند که نوعی رویه تجاری را در حال طی می کند. در این سازمان قرار بر این است که 70 درصد کالاها با تخفیف 20 درصد در اختیار کشورهای عضو این سازمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: این سازمان به رهبری آرژانتین و برزیل تشکیل شده است و برای ایران و الجزایر نیز تسهیلاتی قائل شده اند.

به گفته غضنفری، بعد از تحویل گزارش رژیم تجاری، نوبت به پاسخ ایران به پرسش‌هایی است که از سوی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و طرف مذاکره کننده ایران مطرح می شود، البته در این راستا متخصصان دولتی به همراه بخش خصوصی باید پاسخ های مناسبی را به این سوالات ارایه دهند.

وی اظهار داشت: اگر این مذاکرات شکل گیرد و اغراض سیاسی در آن وارد نشود، به نظر می رسد ظرف 5 تا 7 سال آینده به نتیجه برسیم ولی اگر کشورها موضوع دبلیو.تی. او پلاس را مطرح کنند، به طور قطع فرآیند مذاکرات طولانی تر خواهد شد.

وزیر بازرگانی گفت: تدبیر و ابتکار عمل به هیچ وجه از روند الحاق ایران نباید حذف شود. باید به درستی فرآیندها را مطالعه کرد و از منافع الحاق ایران دفاع کرد.

جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی

غضنفری در ادامه با اشاره به جلوگیری از واردات کالاهای غیر کیفی به کشور، گفت: بسیاری از کالاها هم اکنون در سطح بازار وجود دارد که هنوز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سراغ آنها نرفته و برای آنها استاندارد تعریف نکرده است. در این رابطه برای ساماندهی واردات کالای غیرکیفی توجه به سه پیش نیاز باید مورد تاکید قرار گیرد. این درحالی است که سرعت عمل و تلاش موسسه استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری به شمار می آید.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد اگر بتوان مسیر اصلی ورود کالاهای غیرکیفی به داخل کشور را سد کرد، به راحتی بتوان بر ورود کالاهای غیرکیفی قاچاق نیز مسلط شد.

وزیر بازرگانی گفت: در این راستا یکی از نیازهای ما تشکیل تشکلهای وارداتی است تا بتوان کالای غیرکیفی و کیفی را از هم تشخیص داد. البته قرار بر این است که اتاق بازرگانی ایران تا یک ماه آتی، اولین تشکل وارداتی را راه اندازی کنند.

وی اظهار داشت: عملیاتی کردن مقررات ضد دامپینگ نیز امری ضروری به شمار می آید. اگرچه عضو سازمان جهانی تجارت نیستیم ولی در 4 سال گذشته، مصوبه ای را از دولت دریافت کرده ایم که بتوان با کالاهای دامپینگی مقابله کرد. البته تعدادی شکایت نیز هم اکنون در سازمان توسعه تجارت وجود دارد ولی واقعیت این است که تجربه کافی برای اجرایی کردن این مصوبه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اگر افرادی بتوانند به لحاظ حقوقی به ما کمک کنند، به طور قطع میتوان کار را با سرعت بیشتری پیش برد.

غضنفری گفت: البته هدف ما این نیست که روابط تجاری خصمانه ای با کشورهای دنیا داشته باشیم، این درحالی است که می خواهیم روابط تجاری مبتنی بر حقوق دو طرف را ایجاد کنیم. حتی اگر کالایی ورودش به کشور به صورت بی رویه باشد، به طور قطع کشور می تواند از واردات آن جلوگیری کند.

نهضت کاهش قیمت تمام شده

وزیر بازرگانی درباره نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها توضیح داد: تا زمانی که نتوانیم موضوع قیمت تمام شده را به یک چالش تبدیل کرده و برای آن چاره اندیشی کنیم، کار رقابت در حوزه واردات به نتیجه نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی با طرح خود قصد دارد تا با کمک بخش خصوصی قیمت تمام شده را کاهش دهیم. برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی معتقدند که وقتی آنالیز قیمت تمام شده کالاها را در اختیار می گیریم، مشاهده می شود که در آنالیز قیمت تمام شده هزینه مالی درصد بالایی از قیمت تمام شده کالاها را به خود اختصاص می دهد. بنابراین دولت باید قیمت خدمات مالی را کاهش دهد. البته این تکلیفی برای دولت ایجاد می کند.

به گفته غضنفری، در این میان وزارت بازرگانی از نمونه های موفق تولیدی که اقدام به کاهش قیمت تمام شده کرده اند دعوت کرده است تا در جلساتی با بخش خصوصی، نحوه کاهش قیمت تمام شده کالاهای خود را توضیح داده و تجربیات خود را در اختیار سایر بخشها قرار دهند.

قانون حمایت از مصرف کنندگان

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از حلقه های مفقوده زنجیره توزیع، تکمیل و تنظیم بازار، حقوق مصرف کنندگان است. در این رابطه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تدوین آیین نامه ها برخی انتقادات از جمله انتقادات شورای اصناف کشور را برطرف کرده است. البته ما حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط دولت را موفق نمی دانیم بلکه باید تشکل بخش خصوصی در این زمینه فعال شود.

هدفمند کردن یارانه ها

غضنفری همچنین در خصوص هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: از زاویه وزارت بازرگانی بعد از اینکه هدفمندکردن یارانه ها اجرایی شود، باید برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم را برای جلوگیری از زیان ابتدایی اجرای پروژه، ذخیره سازی کنیم.

وی تاکید کرد: به هیچ وجه تصمیم نداریم ذخیره سازی را به صورت دولتی انجام دهیم بلکه هدف ما این است که بخش خصوصی و تعاونی باید وارد این کار شوند.

وی اظها رداشت: قرار نیست که دولت در بازار وارد شده و کار تنظیم بازار را به عهده گیرد بلکه تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا، موجودی انبارهای خود را به وزارت بازرگانی اعلام کنند و اگر موجودی انبار کم باشد، وزارت بازرگانی با ارایه تسهیلات و با پرداخت هزینه ها، حجم ذخیره سازی را بالا برد.

غضنفری همچنین بر ضرورت استانداردسازی خرید و فروش در سطح خرده فروشی نیز تاکید کرد و گفت: در این راستا ایجاد فروشگاه‌های زنجیره ای خرده فروشی می تواند راهگشا باشد.

وی همچنین گفت: باید تنظیم بازار را به نوعی به کمک فروشگاههای زنجیره ای اصناف و بخش خصوصی صورت داد تا تنظیم بازار پایداری صورت گیرد.

وزیر بازرگانی تاکید کرد: بازرگانی خارجی باید در سالهای آتی بر بازرگانی داخلی غلبه کرده و یکی از دغدغه های اصلی وزارت بازرگانی مربوط به تجارت خارجی کشور باشد.