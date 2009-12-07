کاکا دیدار با مارسی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاکا در دیدار با بارسلونا در رقابت های لالیگا که به شکست یک بر صفر رئال مادرید انجامید از ناحیه کشاله ران دچار آسیب دیدگی شدید شد و تیم خود را در دیدار با مارسی در چارچوب مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا همراهی نخواهد کرد.

برپایه گزارش آ اس، مانوئل پلگرینی، سرمربی رئال مادرید، برای جلوگیری از تشدید مصدومیت این بازیکن حاضر شده که او را از فهرست 20 نفره رئال برای بازی با مارسی کنار بگذارد. به نظر می رسد کاکا تا سوم ژانویه (13 دی) قادر به همراهی تیم فوتبال رئال مادرید نباشد.