شوراهای اسلامی روستاهای استان تهران مجوز فعالیتهای قرآنی دریافت می کنند

مهدی نادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با توجه به کافی نبودن زمینه فعالیتهای قرآنی در روستاهای استان تهران تصمیم گرفته شد این زمینه ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بسیاری از شوراهای اسلامی روستاهای استان تهران توان شرکت در فعالیتهای قرآنی را دارند و می توانند به ارتقای کمی و کیفی سطح این فعالیتها کمک کنند.

این مسئول بیان کرد: از همه شوراهای اسلامی روستاهای استان تهران که آمادگی انجام فعالیتهای قرآنی را دارند تقاضا می شود درخواست خود را در این خصوص با دارالقرآن شهرستان خود در میان بگذارند.

نادی خاطرنشان کرد: به دنبال این امر لازم است شوراهای یادشده برای صدور مجوز در زمینه انجام فعالیتهای قرآنی درخواست خود را ارائه دهند و منتظر نتیجه بمانند.

وی افزود: در صورت وجود صلاحیتها و توانایی های لازم در شوراها مجوز یادشده صادر می شود و آنها می توانند در این زمینه فعالیت کنند.

نادی یادآور شد: شوراهای روستاها می توانند بازوی توانمند سازمان دارالقرآن در انجام فعالیتهای قرآنی باشند.