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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

"هر کسی کار خودش" پس از 13 سال تجدیدچاپ شد

"هر کسی کار خودش" پس از 13 سال تجدیدچاپ شد

کتاب "هر کسی کار خودش" نوشته رحیم مخدومی پس از 13 سال توسط انتشارات سوره مهر به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ‌کتاب با هدف آشنایی مخاطبان نوجوان با فضای کلی کتابهای خاطرات جنگ نوشته شده است.

رحیم مخدومی درباره این کتاب گفت: در کتاب "هر کسی کار خودش" سعی شده برای ایجاد ارتباط نوجوانان با دفاع مقدس اصطلاحات و تعابیری از خاطرات جنگ گزیده و شرح داده شود.

وی با اشاره به این ‌که مخاطب با این کتاب برای مطالعه کتابهای جنگ آمادگی پیدا می‌کند افزود: این کتاب در دو بخش تدوین شده است. بخش نخست شامل فرهنگنامه تعاریف و معانی اصطلاحات، معرفی سلاحها و مشاغل جنگی و بخش دوم بازگو کننده خاطراتی برای درک بهتر معانی و مفاهیم ارایه شده ‌است.

کتاب "هر کسی کار خودش" نوشته رحیم مخدومی برای نخستین ‌بار در سال 1375 منتشر و هم ‌اکنون پس از 13 سال توسط انتشارات سوره مهر به چاپ دوم رسیده است.

این کتاب در 120 صفحه قطع پالتویی و در شمارگان دو هزار و 500 نسخه منتشر شده است.

 

کد مطلب 995652

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